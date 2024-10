Francisco Chacón sobre árbitro Rosario Cárdenas: 'Llevó una acompañante y lo gotearon'

Rosario Cárdenas, árbitro que estaba programado para aparecer como cuarto referee en el Clásico Regio del pasado fin de semana, se ausentó debido a que, de acuerdo a la Comisión de Arbitraje, sufrió problemas de salud, razón por la que tuvo que ser retirado y poner a alguien más en su lugar.

A casi una semana del incidente, Francisco Chacón, exárbitro de la Liga MX, habló para 'Atole con el Dedo' en RÉCORD+, asegurando que a Cárdenas no se le pasaron las copas, afirmando que al árbitro sinaloense lo drogaron para después robarle sus pertenencias.

"Hasta donde yo tengo entendimiento, este muchacho no se fue de copas, este muchacho llevó a una acompañante al hotel de concentración y ahí al parecer lo gotearon, lo durmieron le quitaron sus pertenencias, llámese cartera, celular, dinero y al día siguiente hablan los muchachos de la Sub 23 con los de Primera División: 'oigan este cuate no contesta y no ha llegado al partido'.

Entonces los muchachos de Primera División van al cuarto y resulta que este cuate estaba en un estado inconveniente, o sea no estaba bien ni para ir a arbitrar ni para presentarse en la noche al partido de Primera División y por eso tuvieron que hacer este cambio", comentó Chacón.

No es el primer caso

Francisco Chacón también soltó la información de que este caso no es el primero que ocurre en Monterrey, aunque, no fue la misma situación, el ahora analista contó lo acontecido con 'El Señor Terrazas', quien sí llegó en esta inconveniente a trabajar después de haber pasado una noche de copas.

"De lo que yo estoy enterado es que la Comisión de Arbitraje lo quiso tapar, como lo tapó el torneo pasado con el señor Terrazas. Hay un árbitro de apellido Terrazas que pasó lo mismo, en la misma ciudad previo a un Monterrey Atlas, este joven árbitro se pasó de copas, no se despertó al día siguiente y no fue a arbitrar el partido de la Sub 23.

"El tema de él fue solo un tema de alcohol, fue crudo como cuatro arbitro al partido de Primera División, entonces no hubo necesidad de hacer el cambio. En este caso la situación fue distinta", sentenció Chacón.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Raúl Jiménez sobre regresar a la Liga MX: "Me gustaría volver al América"