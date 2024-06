Grupo Pachuca hace compromiso con la Liga MX para terminar con la multipropiedad

Grupo Pachuca pondrá fin a la multipropiedad. En entrevista para David Faitelson, el presidente del Club Pachuca, Armando Martínez, confesó que ya existe un acuerdo con la Liga MX para que tanto Tuzos como León dejen de pertenecer mayoritariamente al mismo grupo.

Martínez reveló a Faitelson que en máximo dos años y medio, Grupo Pachuca no ejercerá más multipropiedad en el futbol mexicano y explicó el plan que tienen en mente, donde el León sería el club ‘sacrificado’ por la familia Martínez.

“Hay un compromiso con la liga que antes del 2027 nosotros tenemos que acabar con nuestra parte de nuestra multipropiedad. Mi hermano tiene el compromiso junto con mi sobrino en León de no tener mayoría en el León. Vender una parte de León y no tener mayoría en los dos equipos”, declaró para Armando Martínez para TUDN.

Armando Martínez asegura que en 2027 desaparecería la multipropiedad: "Hay un compromiso con la Liga"#FaitelsonSinCensura

Esto significa que Grupo Pachuca no va a vender por completo al León, sino solo cierto porcentaje del equipo para no tener mayoría y ser otro dueño quién ‘tome las decisiones’, por lo que de esta manera no existiría conflicto de intereses.

De igual forma el presidente de Pachuca aclaró que la multipropiedad no está prohibida por la FIFA, pero si está regulada y tanto en Pachuca como en León, han cumplido todos los requisitos, pero pese a eso, la promesa ya está hecha y esto se acabara antes del 2027.

“Por la FIFA no está prohibida la multipropiedad, está reglamentada desde hace tres o cuatro años, podemos tener ventaja en el universo de jugadores que tienes y a lo mejor en que puedes comercializar mejor algunos patrocinios, pero ya lo reglamentaron”, concluyó Armando Martínez.