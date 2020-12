Gullit Peña entrenará en Tercera División hasta recibir una oportunidad en Liga MX

Carlos 'Gullit' Peña no podrá jugar con su nuevo equipos, Guerreros de la Plata de la Tercera División ya que la categoría cuenta con un límite de edad; sin embargo, el exjugador de León y Rangers se mantiene entrenando para cuando reciba una nueva oportunidad de la Liga MX o la Liga de Expansión.

El presidente de los Guerreros, Luis Eduardo Vázquez ha recibido mensajes de clubes de Honduras que están interesados en el jugador, pero será el propio Peña quien acepte la oferta que más le convenza.

"A mí me llegaron mensajes de Honduras, en el que me decían que estaban interesados en Carlos Peña, pero nosotros no podemos gestionar eso, es un tema personal del Gullit", indicó el directivo para ESPN.

El Gullit ha recibido todo el apoyo por parte de su nuevo equipo para que pueda volver al Máximo Circuito.

"No puede jugar con nosotros por reglamento, debido a que es una categoría con límite de edad, pero lo apoyamos en todo lo que sea posible y esperamos que pueda regresar a la Primera División pronto", señaló.

La llegada del jugador al equipo fue gracias a Salvador Patiño, técnico con el que trabajó cuando aún era elemento de las Fuerzas Básicas.

