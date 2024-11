Hugo Sánchez 'le hace el feo' al termino Play-In: "Es una chorrada"

La fase regular del Apertura 2024 llegó a su final y, por Fecha FIFA, el Play-In y la liguilla del futbol mexicano tendrán que aplazarse hasta que culmine la actividad de las selecciones nacionales.

En la espera porque se reanude la actividad del futbol mexicano, Hugo Sánchez ha levantado la voz y se ha quejado públicamente sobre el formato previo a que se dispute la liguilla de la Liga MX, además de expresar su disgusto por el término 'Play-In', asegurando que 'es una chorrada'.

"¿Qué es eso de Play-In? ¿De dónde salió? Estos partidos se juegan en Estados Unidos o México. ¿Cómo se deberían llamar en México?, es una chorrada, por no decir otra cosa", comentó Hugo, esto, antes de proponer que esta fase sea 'rebautizada' con un término más mexicano, proponiendo algo como 'Otro Chance'.

¿Qué es el Play-In?

El Play-In es una fase previa a los playoffs, el nombre se usó por primera vez durante la pandemia, la NBA, que se encontraba jugando en una burbuja en Orlando, Florida, creó el Play-In, formato que le permite a cuatro equipos por conferencia tener una última oportunidad para calificar a la postemporada en el baloncesto de la Asociación.

En el baloncesto profesional estadounidense clasifican ocho equipos, de 7 al 10 por conferencia, el ganador del primer encuentro avanza directo a la postemporada como el sembrado número siete, mientras que el perdedor tiene una segunda oportunidad cuando se enfrente al vencedor del duelo entre el noveno y el décimo.

¿Por qué existe el Play-In?

De acuerdo a una declaración de Emilio Azcárraga, el Play-In volvió porque se quedaron a deber partidos a las televisoras, razón por la que el Play-In se retomó en la Liga MX.

"Se hace porque se quedan a deber juegos, de todos los equipos, le debemos juegos a las televisoras, porque se para la Liga (pandemia por Covid-19) y entonces se quedan a deber juegos, esa mitad de temporada no se jugó, no se jugó la Liguilla, entonces se generan estas ideas (Play In) para no afectar la economía de los equipos y pagar en el total de los juegos, a las televisoras que se les deben los juegos, entonces ahí es donde empieza el tema (Play In), pero yo creo que deberíamos tener una Liguilla natural", comentó Azcárraga para Caliente TV.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Superan la proyección! Apertura 24 registra mejores números en asistencia que lo que se tenía pactado