Liga MX: Apertura 2022, con el mejor inicio goleador en 13 años

El arranque del Apertura 2022 dejó en evidencia que este torneo puede ser uno de los más prometedores en cuanto a registro goleador se refiere. Apenas en la jornada inaugural se contabilizaron 29 goles, marca que no se tenía desde hace 13 años en la Jornada 1 de liga.

Equipos como Puebla y Santos Laguna, fueron de los que más aportaron en esta primera fecha. Ambos clubes hicieron cuatro anotaciones, mientras que Toluca, Cruz Azul y Monterrey, aportaron con tres tantos en sus primeros juegos de la campaña.

Y a pesar de que dos partidos finalizaron con empate sin anotaciones (Chivas vs. FC Juárez y América vs. Atlas), el inicio de este torneo parece ser una pauta para que el resto de los compromisos tengan un número creciente de goles, pues desde el Clausura 2009 no se veía una cantidad tan alta de goles, esa campaña terminó la primera jornada con 33 dianas.

La cosecha goleadora fue tal, que en promedio por partido se hicieron 3.2 goles, rebasando incluso el registro que se dio en torneos como el Guard1anes 2020, Apertura 2019, Clausura 2011, Apertura 2011 y el Bicentenario, los cuales quedaron con 28 festejos en la primera jornada o el Guard1anes 2022, que registró 390 festejos en 17 fechas.

Ahora, el gran reto que tiene el presente semestre es superar el número de anotaciones que se hicieron en torneos anteriores, por ejemplo, el Apertura 2019 en el que se hicieron 495 goles durante las 18 jornadas correspondientes a la Fase Regular.

Este podría ser un indicativo de que el futbol mexicano busca garantizar un buen espectáculo a sus espectadores desde el arranque de campaña y deja en entrever que tiene el potencial para convertirse en uno de los torneos más prometedores desde hace varios años.

