Liga MX: Calendario Oficial del Apertura 2024; ¿Cuándo se jugarán los Clásicos y la Liguilla?

Todo listo para el Apertura 2024. Ya tenemos el calendario para el nuevo torneo de Liga MX, donde América estará buscando defender su bicampeonato y los otros 17 equipos buscarán arrebatarle la corona.

Según información de Raymundo González la temporada arrancará el viernes 5 de julio con tres partidos, Querétaro vs Tijuana y Puebla vs Santos se disputarán a las 19:00 horas en lo que serán los encuentros inaugurales. La Jornada 1 concluirá el 7 de julio con el Pachuca vs Rayados.

El torneo se detendrá al terminar la Jornada 4 (21 de julio) para dar inicio a la Leagues Cup, el torneo entre equipos de la Liga MX y MLS, donde Inter Miami de Lionel Messi buscará defender el título.

A lo largo de la temporada regular se jugarán cuatro fechas dobles por lo apretado del calendario, la Jornada 3, Jornada 8, Jornada 13 y Jornada 16. Además, habrá tres interrupciones por Fecha FIFA, de 2 al 12 septiembre, del 7 al 17 de octubre y del 11 al 21 de noviembre.

La Liguilla comenzará en la última semana de noviembre con los juegos de Play-In disputándose del 20 al 24. Por su parte los Cuartos de Final se jugarán las Idas del 27 al 28 y las Vueltas del 30 al 1ro de diciembre.

Las Semifinales seguirán en inicios de diciembre con las Idas el 4 y 5 y las Vueltas 7 y 8. Finalmente, la Final del Apertura se jugará el 12 de diciembre la Ida y el 15 de diciembre la Vuelta (26 y 29 de diciembre en caso de que Pachuca llegue).

Todos los Clásicos

Cruz Azul vs América- sábado 31 de agosto (Jornada 6)

América vs Chivas- sábado 14 de septiembre (Jornada 8)

Cruz Azul vs Chivas- sábado 21 de septiembre (Jornada 9)

América vs Pumas- Domingo 29 de septiembre (Jornada 10)

Chivas vs Atlas- sábado 5 de octubre (Jornada 11)

Rayados vs Tigres- sábado 19 de octubre (Jornada 12)

Pumas vs Cruz Azul- sábado 26 de octubre (Jornada 14)

Chivas vs Pumas- sábado 2 de noviembre (Jornada 15)

América sin hogar

Cabe destacar que de momento aún no se sabe donde jugará América sus partidos de local. Las Águilas ya no podrán utilizar el Estadio Azteca puesto a que estará bajo remodelación. Y aunque todo parece indicar que seguirán a Cruz Azul al Estadio Ciudad de los Deportes, aun un hay ningún anuncio oficial.

Todas las jornadas

JORNADA 1

Partido Fecha Hora Estadio Querétaro vs Tijuana Viernes 5 de julio 19:00 Corregidora Puebla vs Santos Viernes 5 de julio 19:00 Cuauhtémoc FC Juárez vs Atlas Viernes 5 de julio 21:00 Olímpico Benito Juárez Atlético San Luis vs América Sábado 6 de julio 17:00 Alfonso Lastras Tigres vs Necaxa Sábado 6 de julio 19:00 Universitario Chivas vs Toluca Sábado 6 de julio 19:00 Akron Cruz Azul vs Mazatlán Sábado 6 de julio 21:00 Ciudad de los Deportes Pumas vs León Domingo 7 de julio 12:00 Olímpico Universitario Pachuca vs Rayados Domingo 7 de julio 19:00 Hidalgo

JORNADA 2

Partido Fecha Hora Estadio América vs Querétaro Viernes 12 de julio 19:00 - Atlas vs Tigres Viernes 12 de julio 12:05 Jalisco Mazatlán vs Atlético de San Luis Viernes 12 de julio 21:00 El Encanto Tijuana vs Chivas Viernes 12 de julio 21:00 Caliente Necaxa vs Puebla Sábado 13 de julio 17:00 Victoria León vs Pachuca Sábado 13 de julio 19:00 Nou Camp Toluca vs Juárez FC Sábado 13 de julio 19:00 Nemesio Diez Santos vs Pumas Sábado 13 de julio 19:05 TSM Rayados vs Cruz Azul Sábado 13 de julio 21:00 BBVA

JORNADA 3 (Doble)

Partido Fecha Hora Estadio Querétaro vs Chivas Martes 16 de julio 19:00 Corregidora Atlas vs Santos Martes 16 de julio 19:00 Jalisco Cruz Azul vs Tijuana Martes 16 de julio 21:05 Ciudad de los Deportes Puebla vs León Martes 16 de julio 21:00 Cuauhtémoc Juárez vs Pumas Miércoles 17 de julio 19:00 Olímpico Benito Juárez Toluca vs Mazatlán Miércoles 17 de julio 19:00 Nemesio Diez Pachuca vs Atlético de San Luis Miércoles 17 de julio 21:00 Hidalgo Necaxa vs Rayados Miércoles 17 de julio 21:05 Victoria Tigres vs América Miércoles 17 de julio 21:00 Universitario

JORNADA 4

Partido Fecha Hora Estadio Atlético de San Luis vs Tijuana Viernes 19 de julio 19:00 Alfonso Lastras Puebla vs Atlas Viernes 19 de julio 21:05 Cuauhtémoc Chivas vs Mazatlán Sábado 20 de julio 17:00 Akrón Santos vs Tigres Sábado 20 de julio 19:00 TSM Rayados vs Querétaro Sábado 20 de julio 19:00 BBVA Juárez FC vs América Sábado 20 de julio 21:00 Olímpico Benito Juárez Cruz Azul vs Toluca Sábado 20 de julio 21:05 Ciudad de los Deportes Pumas vs Pachuca Domingo 21 de julio 12:00 Olímpico Universitario León vs Necaxa Domingo 21 de julio 19:00 Nou Camp

JORNADA 5

Partido Fecha Hora Estadio Querétaro vs Cruz Azul Viernes 23 de agosto 19:00 Corregidora Mazatlán vs Pachuca Viernes 23 de agosto 20:00 El Encanto Tijuana vs Rayados Viernes 23 de agosto 21:00 Caliente Necaxa vs Juárez FC Sábado 24 de agosto 17:00 Victoria León vs Santos Sábado 24 de agosto 19:00 Nou Camp Atlas vs Pumas Sábado 24 de agosto 19:00 Jalisco Tigres vs Chivas Sábado 24 de agosto 21:00 Universitario Pumas vs León Sábado 24 de agosto 21:00 - Toluca vs Atlético de San Luis Domingo 25 de agosto 12:00 Nemesio Diez

JORNADA 6

Partido Fecha Hora Estadio Atlético de San Luis vs Atlas Viernes 30 de agosto 19:00 Corregidora Mazatlán vs Puebla Viernes 30 de agosto 20:00 El Encanto Tijuana vs León Viernes 30 de agosto 21:00 Caliente Pachuca vs Querétaro Sábado 31 de agosto 17:00 Hidalgo Chivas vs Juárez FC Sábado 31 de agosto 17:00 Akron Rayados vs Toluca Sábado 31 de agosto 19:00 BBVA Cruz Azul vs América Sábado 31 de agosto 21:10 Ciudad de los Deportes Pumas vs Tigres Domingo 1 de sep 17:00 Olímpico Universitario Santos vs Necaxa Domingo 1 de sep 19:05 TSM

JORNADA 7

Partido Fecha Hora Estadio Puebla vs Querétaro Viernes 13 de sep 18:00 Cuauhtémoc Tigres vs Atlético de San Luis Viernes 13 de sep 20:00 Universitario Atlas vs Pachuca Viernes 5 de sep 20:00 Jalisco Juárez FC vs Mazatlán Viernes 13 de sep 20:00 Olímpico Benito Juárez Toluca vs Tijuana Sábado 14 de sep 16:30 Nemesio Diez América vs Chivas Sábado 14 de sep 18:30 - León vs Cruz Azul Sábado 14 de sep 20:30 Nou Camp Necaxa vs Pumas Domingo 15 de sep 17:00 Victoria Santos vs Rayados Domingo 15 de sep 19:05 TSM

JORNADA 8 (Doble)

Partido Fecha Hora Estadio Atlético de San Luis vs Cruz Azul Martes 17 de sep 19:00 Alfonso Lastras Pachuca vs Toluca Martes 17 de sep 19:00 Hidalgo América vs Atlas Martes 17 de sep 21:00 - Querétaro vs Tigres Martes 17 de sep 21:05 Corregidora Chivas vs León Miércoles 18 de sep 19:00 Akron Pumas vs Puebla Miércoles 18 de sep 19:00 Olímpico Universitario Mazatlán vs Necaxa Miércoles 18 de sep 20:00 El Encanto Tijuana vs Santos Miércoles 18 de sep 21:00 Caliente Rayados vs Juárez FC Miércoles 18 de sep 21:00 BBVA

JORNADA 9

Partido Fecha Hora Estadio Atlas vs Querétaro Viernes 20 de sep 19:00 Jalisco Puebla vs Pachuca Viernes 20 de sep 20:00 Cuauhtémoc León vs Atlético de San Luis Sábado 21 de sep 17:00 Nou Camp Necaxa vs América Sábado 21 de sep 19:00 Victoria Rayados vs Mazatlán Sábado 21 de sep 19:00 BBVA Cruz Azul vs Chivas Sábado 21 de sep 21:05 Ciudad de los Deportes Santos vs Toluca Domingo 22 de sep 19:05 TSM Pumas vs Tijuana Domingo 22 de sep 17:00 Olímpico Universitario Juárez FC vs Tigres Domingo 22 de sep 19:00 Olímpico Benito Juárez

JORNADA 10

Partido Fecha Hora Estadio Puebla vs Juárez FC Viernes 27 de sep 18:00 Cuauhtémoc Querétaro vs Necaxa Viernes 27 de sep 19:00 Corregidora Tigres vs León Viernes 27 de sep 20:00 Universitario Tijuana vs Mazatlán Viernes 27 de sep 21:00 Caliente Toluca vs Atlas Sábado 28 de sep 17:00 Nemesio Diez Pachuca vs Cruz Azul Sábado 28 de sep 19:00 Hidalgo Chivas vs Rayados Sábado 28 de sep 21:00 Akron Atlético de San Luis vs Santos Sabado 28 de sep 21:10 Alfonso Lastras América vs Pumas Domingo 29 de sep 18:00 -

JORNADA 11

Partido Fecha Hora Estadio Mazatlán vs Querétaro Viernes 4 de octubre 20:00 El Encanto Tijuana vs Pachuca Viernes 4 de octubre 21:00 Caliente Tigres vs Puebla Sábado 5 de octubre 17:00 Universitario Atlético San Luis vs Rayados Sábado 5 de octubre 17:00 Alfonso Lastras Chivas vs Atlas Sábado 5 de octubre 19:00 Akron León vs América Sábado 5 de octubre 19:00 Nou Camp Toluca vs Puebla Sábado 5 de octubre 21:05 Nemesio Diez Cruz Azul vs Necaxa Domingo 6 de octubre 18:00 Olímpico Universitario Santos vs Juárez FC Domingo 6 de octubre 20:05 TSM

JORNADA 12

Partido Fecha Hora Estadio Atlas vs Mazatlán Viernes 18 de octubre 19:00 Jalisco Querétaro vs Toluca Viernes18 de octubre 19:00 Corregidora Necaxa vs Tijuana Viernes 18 de octubre 21:00 Victoria Puebla vs Cruz Azul Viernes 18 de octubre 21:05 Cuauhtémoc Pachuca vs Chivas Sábado 19 de octubre 17:00 Hidalgo América vs Santos Sábado 19 de octubre 19:05 - FC Juárez vs León Sábado 19 de octubre 19:00 Olímpico Benito Juárez Rayados vs Tigres Sábado 19 de octubre 21:10 BBVA Pumas vs Atlético San Luis Domingo 20 de octubre 12:00 Olímpico Universitario

JORNADA 13 (Doble)

Partido Fecha Hora Estadio Chivas vs Necaxa Martes 22 de octubre 19:00 Akron Santos vs Pachuca Martes 22 de octubre 19:00 Corona Toluca vs Puebla Martes 22 de octubre 21:05 Nemesio Diez Mazatlan vs Tigres Martes 22 de octubre 21:00 El Encanto Atlético San Luis vs Querétaro Miércoles 23 de octubre 19:00 Alfonso Astras Cruz Azul vs FC Juárez Miércoles 23 de octubre 19:00 Ciudad de los Deportes Rayados vs Pumas Miércoles 23 de octubre 19:00 BBVA León vs Atlas Miércoles 23 de octubre 21:00 Nou Camp Tijuana vs América Miércoles 23 de octubre 21:05 Caliente

JORNADA 14

Partido Fecha Hora Estadio Santos vs Mazatlán Viernes 25 de octubre 19:00 Corona Puebla vs Chivas Viernes 25 de octubre 21:00 Cuauhtémoc León vs Querétaro Sábado 26 de octubre 17:00 Nou Camp Pumas vs Cruz Azul Sábado 26 de octubre 19:00 Olímpico Universitario Tigres vs Pachuca Sábado 26 de octubre 21:00 Universitario Atlas vs Tijuana Sábado 26 de octubre 21:00 Jalisco Necaxa vs Toluca Domingo 27 de octubre 18:00 Victoria FC Juárez vs Atlético San Luis Domingo 27 de octubre 18:00 Olímpico Benito Juárez América vs Raydados Domingo 27 de octubre 20:00 -

JORNADA 15

Partido Fecha Hora Estadio Querétaro vs FC Juárez Viernes 1° de noviembre 19:00 Corregidora Tijuana vs Tigres Viernes 1° de noviembre 21:05 Caliente Mazatlán vs América Viernes 1° de noviembre 21:00 El Encanto Atlético San Luis vs Puebla Sábado 2 de noviembre 17:00 Alfonso Lastras Toluca vs León Sábado 2 de noviembre 17:00 Nemesio Diez Chivas vs Pumas Sábado 2 de noviembre 19:00 Akron Rayados vs Atlas Sábado 2 de noviembre 19:05 BBVA Pachuca vs Necaxa Sábado 2 de noviembre 21:00 Hidalgo Cruz Azul vs Santos Sábado 2 de noviembre 21:10 Ciudad de los Deporte

JORNADA 16 (Doble)

Partido Fecha Hora Estadio León vs Mazatlán Martes 5 de noviembre 19:00 Nou Camp Pumas vs Querétaro Martes 5 de noviembre 19:00 Olímpico Universitario Puebla vs Rayados Martes 5 de noviembre 19:00 Cuauhtémoc Santos vs Chivas Martes 5 de noviembre 21:05 Corona Tigres vs Toluca Miércoles 6 de noviembre 19:00 Universitario Necaxa vs Atlético San Luis Miércoles 6 de noviembre 19:00 Victoria América vs Pachuca Miércoles 6 de noviembre 19:00 - Atlas vs Cruz Azul Miércoles 6 de noviembre 21:05 Jalisco FC Juárez vs Tijuana Miércoles 6 de noviembre 21:00 Olímpico Benito Juárez

JORNADA 17

Partido Fecha Hora Estadio Querétaro vs Santos Viernes 8 de noviembre 19:00 Corregidora Mazatlán vs Pumas Viernes 8 de noviembre 21:00 El Encanto Chivas vs Atlético San Luis Sábado 9 de noviembre 17:00 Akron Pachuca vs FC Juárez Sábado 9 de noviembre 19:00 Hidalgo Toluca vs América Sábado 9 de noviembre 19:00 Nemesio Diez Cruz Azul vs Tigres Sábado 9 de noviembre 21:00 Ciudad de los Deportes Necaxa vs Atlas Domingo 10 de noviembre 17:00 Victoria Rayados vs León Domingo 10 de noviembre 19:00 BBVA Tijuana vs Puebla Domingo 10 de noviembre 21:00 Caliente

