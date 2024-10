Liga MX. ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Jornada 15 del Apertura 2024?

Este fin de semana arranca la jornada 15 del Apertura 2024, donde varios equipos buscan meterse a los puestos de liguilla directa, siendo esta jornada la decisiva para las escuadras que buscan amarrar su pase o, como mínimo, asegurar su estancia en los puestos del Play-In.

La jornada arrancará el próximo viernes con los Gallos Blancos de Querétaro ante los Bravos de Juárez, ese mismo día, juegan Mazatán vs América y Tijuana vs Tigres, el sábado la fecha continua con seis enfrentamientos, mismos que cierran la jornada por los juegos de la 16, mismos que empiezan a media semana.

El sábado juegan Toluca vs León, Atlético de San Luis vs Puebla, Guadalajara vs Pumas, Monterrey vs Atlas, Pachuca vs Necaxa y Cruz Azul vs Santos, este último se cambió de horario, originalmente estaba programado para jugarse a las 21:00 hrs.

¿Cuándo y dónde ver la jornada 15?

Partido Hora Transmisión Querétaro vs Bravos de Juárez 19:00 hrs Caliente TV Mazatán vs América 21:00 hrs Azteca 7 Tijuana vs Tigres 21:05 hrs Caliente TV Toluca vs León 17:00 hrs TUDN Atlético de San Luis vs Puebla 17:00 hrs ESPN Guadalajara vs Pumas 19:00 hrs Amazon Prime Monterrey vs Atlas 19:00 hrs Canal 5, TUDN Pachuca vs Necaxa 21:05 hrs VIX Cruz Azul vs Santos 17:00 hrs Canal 5, TUDN

