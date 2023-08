Liga MX: Fecha, horarios y canales de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2023

Luego de la pausa por la Leagues Cup, la Liga MX está de regreso. Previo a la pausa por el torneo entre la MLS y la Liga MX, el Apertura 2023 se reanudará este fin de semana con ocho duelos que se repartirán entre viernes y domingo.

Cuatro partidos se disputarán el viernes 18 de agosto, mientras que los otros cuatro se jugarán el domingo 20 de agosto. Los únicos equipos que no tendrán actividad en la Jornada 4 del Apertura 2023 serán Rayados y Xolos, pues Monterrey disputará la Semifinal de la Leagues Cup ante Nashville este martes.

El duelo que abrirá la Jornada 4 del Apertura 2023 será el León vs Mazatlán en el Estadio León a las 19:00 HRS del viernes, el cual será transmitido por FOX Sports. A partir de las nueve de la noche se juntarán tres partidos. Pumas recibirá a Toluca, con transmisión en TUDN, Puebla hará lo propio ante Atlético de San Luis, juego que se verá a través de TV Azteca y Chivas visitará a Bravos de Juárez, juego que se transmitirá por FOX Sports.

La actividad del fútbol mexicano regresará el domingo, pues no hay partidos programados para el sábado.

Ya con Joaquín Moreno al mando, Cruz Azul recibirá a Santos en el Estadio Azteca a las 17:00 HRS, a través de TUDN. Dos horas más tarde, FOX Sports tendrá en su señal el juego entre Querétaro y Pachuca en el Estadio Corregidora, mientras que América jugará ante Atlas en el Jalisco a la misma hora, el cual será transmitido por TUDN y TV Azteca. Para cerrar la actividad de la Jornada 4, Tigres visitará a Necaxa a las 21:00 HRS, juego que se podrá ver a través de TUDN.

¿Dónde ver la Jornada 4 del Apertura 2023?

Viernes 18 de agosto

- León vs Mazatlán | 19:06 HRS | Fox Sports, Claro Sports

- Pumas vs Toluca | 21:00 HRS | TUDN

- Puebla vs Atlético de San Luis | 21:06 HRS | TV Azteca

- Juárez vs Chivas | 21:10 HRS | FOX Sports

Domingo 20 de agosto

- Cruz Azul vs Santos | 17:00 HRS | TUDN

- Querétaro vs Pachuca | 19:06 HRS | FOX Sports

- Atlas vs América | 19:10 HRS | TUDN, TV Azteca

- Necaxa vs Tigres | 21:00 HRS | TUDN

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: REAL MADRID: ARDA GÜLER, OPERADO CON ÉXITO DEL MENISCO DERECHO