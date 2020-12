Luis Montes, ganador de la Estrella RÉCORD del Guardianes 2020

Los lectores y los usuarios de las redes sociales eligieron a Luis Montes de León como el ganador de la Estrella RÉCORD del Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Este diario distingue con una mención honorífica al jugador favorito de los aficionados, quienes cada seis meses emiten sus votos por medio de internet.

El 'Chapo' fue uno de los jugadores más sobresalientes del segundo semestre de este año y guió a La Fiera hacia su octavo título de Liga MX.

"Es un honor que me califiquen como el mejor del torneo, he trabajado mucho para darle todo a mi equipo, mis compañeros me apoyan siempre. Todavía estoy muy contento por haber conseguido el título. Nuestro objetivo es ser un equipo de época", mencionó en entrevista con MARCA Claro.

Luis Montes arrasó en las votaciones, pues obtuvo el 61% de las mismas, superando ampliamente a Alfredo Talavera (17%), Luis Romo (16%) y su compañero Fernando Navarro (6%).

El oriundo de Ciudad Juárez tiene en su palmarés dos títulos de Ascenso MX y otros tres de Liga MX, por lo que ya es considerado como una leyenda de los Panzas Verdes.



Luis Montes fue el principal motor del equipo que dirige Ignacio Ambriz, ya que en este torneo registró cuatro goles y cuatro asistencias en 23 partidos disputados.

Esta es la decimosexta edición de la Estrella RÉCORD. Los jugadores que más veces la han ganado son André-Pierre Gignac (Apertura 2015 y Apertura 2017) y Agustín Marchesín (Clausura 2015 y Clausura 2018).

Luis Montes se convirtió en el tercer jugador de León en ganar este reconocimiento, pues Carlos Peña lo ganó en el Apertura 2013 y Ángel Mena lo hizo en el Clausura 2019.