Marcelo Barovero: 'Si surge la posibilidad de volver a México, sería mi intención en este momento'

En su primera temporada en el futbol español, Marcelo Barovero cumplió con sus objetivos y junto al Burgos CF logró el ascenso a la Primera División española; sin embargo, los deseos de el guardameta de 37 años no se encuentran en el Viejo Continente, sino en el futbol mexicano o en el de su país.

“Tratar de mantenerme por acá, es un poco difícil, ya tengo mis años y no tengo mucho "cartel" por estas tierras. Si surge la posibilidad de volver a México sería mi intención en estos momentos. Veremos qué depara el futbol”, reveló el portero ex de Rayados en entrevista con El Espectador Deportes.

"Tendría un año más de contrato, pero hay un poco de incertidumbre acá en el club. Hablé con Antonio (Caseli), que si me aparece una propuesta tengo la intención de dejar el equipo. Lo importante es que cumplimos el objetivo, dejamos al equipo en una categoría superior, pero todo es incertidumbre y en este momento de mi carrera no me agrada mucho", apuntó Barovero.

Desde su llegada a Necaxa en 2016 después de un exitoso paso por River Plate, Marcelo se ganó el reconocimiento de la gente por su accionar, siendo traspasado a Monterrey en 2018, equipo en el que logró ser campeón.

