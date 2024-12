Paco Jémez recuerda choques con la prensa mexicana: 'Es muy incisiva, muy fuerte'

Paco Jémez, exentrenador de Cruz Azul, recordó sus días en la Liga MX y habló sobre los constantes roces que tuvo con los medios de comunicación durante esa etapa.

En charla con El Cafelito, el técnico español explicó los motivos por los que llegó a reaccionar airadamente en algunas conferencias de prensa, asegurando que los medios "siempre atacaban a sus jugadores".

Paco Jémez en un partido de Cruz Azul | IMAGO7

Además, señaló que su postura defensiva se debió a que considera que un entrenador siempre debe dar la cara por su club.

"Allí (México) la prensa es muy incisiva, muy fuerte, un pasito más adelante que aquí (España). Si no hay polémica como que la noticia no llega. Ellos (prensa) siempre atacaban a los jugadores y yo siempre he entendido que uno de los trabajos del entrenador es defender a tu equipo, a tu gente y a tu club"

