‘Pollo’ Briseño sobre su salida de Guadalajara: “Amo a Chivas y algún día volveré”

Una de las bajas más importantes en Chivas de cara al próximo torneo sin lugar a dudas es la de Antonio Briseño, quien luego de cinco años y medio en la institución fue traspasado a Toluca, pero el hoy futbolista de los Diablos señala que algún día volverá al Club Deportivo Guadalajara.

Antonio Briseño jugó 11 temporadas en Chivas | IMAGO7

En entrevista para Fox Sports, ‘Pollo’ Briseño señaló que es consciente que su ciclo en Chivas había llegado a su fin y se tenía que hacer a un lado, pese a esto, también dejó en claro el cariño que le tiene al club y reveló que buscará volver al Guadalajara en algún momento, tal vez como entrenador o directivo.

“Amo y quiero a las Chivas, es un equipo donde me entregué completamente, la afición es espectacular y es el equipo más grande de México pero hay ciclos que terminan y era bueno para el club que tuviera un beneficio económico por mí, uno tiene que tener la madurez para dar un paso al costado… Al final me tocó a mí pero esto no es un adiós sino un hasta pronto, se que algún día volveré, a lo mejor ya no como jugador pero sí en otra faceta”, declaró Briseño.

Briseño busca volver a Chivas en algún momento | IMAGO7

Toluca llevaba meses buscando el fichaje de Briseño

En la misma entrevista Antonio Briseño señaló que Toluca ha buscado su fichaje desde el pasado mercado de trasferencias en verano, pero en aquella ocasión ambas instituciones no llegaron a un arreglo para el fichaje.

“En junio hubo un acercamiento para llegar a Toluca y no se dio por diferentes circunstancias”, confesó el defensor mexicano.

Antonio Briseño, nuevo jugador de Toluca | @Toluca

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POLLO BRISEÑO DEFIENDE A CHICHARITO HERNÁNDEZ: 'HA TENIDO MALA SUERTE'