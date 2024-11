¿Qué equipos de la Liga MX no tienen técnico definido para el Clausura 2025?

A pesar de que todavía se jugará la Fase Final del Apertura 2024, hay muchos equipos de la Liga MX que ya comienzan a planificar su Clausura 2025, sobre todo, los clubes que no tienen su entrenador definido para la campaña entrante.

Luego de la salida de Nacho Ambriz de Santos, los laguneros no cuentan con un entrenador declarado para el próximo torneo, por lo que necesitan comenzar la búsqueda de lo que será su estratega. Cabe señalar que los de Torreón fueron de los peores equipos del Apertura 2024.

Otro equipo que no tiene entrenador definido de cara al Clausura 2025, es Chivas, a pesar de que el Rebaño está peleando en el Play In, no se tiene la certeza sobre quién será el entrenador que se sentará en el timonel rojiblanco. De momento, Arturo Ortega, es quien está en las riendas del equipo tapatío.

Un club que actualmente tiene entrenador, pero no ha conseguido los mejores resultados y han salido problemas bajo su dirección es el 'Chepo' de la Torre con Puebla. El cuadro de la Franja fue uno de los equipos que terminó en las posiciones más bajas del Apertura 2024, cosechando solo 14 puntos. Asimismo, hace unas semanas, ocurrió un roce entre el cuerpo técnico del 'Chepo' y uno de los jugadores de Puebla, algo que podría tomarse en cuenta sobre la continuidad de José Manuel.

Necaxa hace unos días se quedó sin director técnico, y es uno de los equipos que está en búsqueda de un nuevo entrenador, sin embargo, en los últimos días, surgió la información de que el cuadro hidrocálido ya tiene estratega, y todo apunta a que sería Nicolás Larcamón, pero todavía los Rayos no lo han hecho oficial.

Estos son los equipos que de momento no tienen un panorama certero sobre quién será su técnico en el entrante Clausura 2025.

