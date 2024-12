Querido Santa: los deseos del deporte mexicano para este 2025

La carta para Santa Claus. El 2025 está cerca y el deporte mexicano quiere otro año lleno de pasión, éxitos y de gloria. Es por ello que equipos de la Liga MX, futbolistas y atletas de más disciplinas ya hicieron su cartita para Papá Noel con sus más profundos deseos para el próximo año.

Los grandes de la Liga MX

De cara al Clausura y Apertura 2025, los Cuatro Grandes de la Liga MX pedirán diferentes regalos de Navidad para un año lleno de éxitos. Aunque Cruz Azul, Chivas y Pumas querrán acabar con el reinado de América, también tendrán retos y deseos diferentes.

AMÉRICA

Las Águilas de André Jardine ya hicieron historia al convertirse en el primer Tricampeón en torneos cortos, pero no se conformarán. Fieles a su historia, no le pidieron a Santa Claus el tetracampeonato. Y claro, como es Navidad y se portaron bien en 2024, buscan un regalo extra: por fin ganar la Concachampions, algo que se les negó en este mismo año.

América celebra su título 16 | IMAGO7|



CRUZ AZUL

La Máquina de los récords no sólo quiere ser recordada por su juego bonito, sino que ya quieren consolidarlo. En esta Navidad, Cruz Azul pide ser campeón con Martín Anselmi, una deuda que tienen pendiente con su afición. De igual forma, esa no será su única petición para Santa Claus, ya que también solicitarán no cruzarse nuevamente con América en Liguilla para no tropezarse con la misma piedra nuevamente.

Anselmi, técnico de Cruz Azul | IMAGO7|

Desde su último campeonato, sus dos máximos rivales han hecho historia, pues América fue tricampeón y Atlas bicampeón. Ante esto, Chivas hizo su ‘cartita’ y la dejó con un sello de urgente. Guadalajara le pidió de la manera más ‘desesperada’ a Santa Claus que su nuevo director técnico tenga éxito y no se les vaya como Fernando Gago. Con la llegada de Óscar García al banquillo, el Rebaño ya sueña con su resurgir y volver a ser protagonista en Liga MX.

Óscar García, nuevo timonel rojiblanco | IMAGO7|

Uno de los equipos que peor se portó en este 2024, pero probablemente de los que más le pedirán a Santa Claus para 2025. Los Pumas tienen muchas peticiones para esta Navidad, la más importante es romper la sequía de 13 años y medio sin ser campeones de Liga MX. Otra petición para este 25 de diciembre es la llegada de un nuevo portero al equipo; con los errores de Julio González en momentos clave, los felinos ya se ‘lamen los bigotes’ con la posible incorporación de Alex Padilla.

Y por último, pero no menos importante, pedirán por el ‘re hecho en CU’. Aunque todos quieren verlo triunfar en Europa, es innegable que la mayoría en Cantera no quiere que César Huerta se vaya. Es por eso que Gustavo Lema y la entidad auriazul han pedido poder tener a ‘Chino’ unos meses más en lo que encuentra su mejor camino.

Julio González lamenta un gol vs Pumas | IMAGO7|

Los delanteros de la Selección Mexicana

HENRY MARTÍN

El delantero histórico y capitán de América quiere un 2025 lejos de las lesiones que lo aquejaron en el cierre del Apertura 2024. Pese a ello, La Bomba luchó por en la cima de los goleadores de la Liga MX y quiere replicar eso para ser llamado por Javier Aguirre al Tri.

RAÚL JIMÉNEZ

El canterano de América está a nada de convertirse en el goleador histórico de nuestro país en la Premier League, pero no por ello dejará de apretar para seguir haciendo diferencia en el Fulham y retomar su buen nivel en la Selección, de cara al Mundial 2026, en casa.

SANTIAGO GIMÉNEZ

El 'Bebote' cerró 2024 de buena forma en la Eredivisie, pero su gran deseo a Santa Claus es dar el salto a una Liga de élite en Europa. Antes del verano sonó la posibilidad de la Premier League, algo que le llama la atención, aunque Italia también está en el radar de Santi.

Santi celebra un gol con Feyenoord | AP|

Los deseos del deporte mexicano

DIABLOS ROJOS

Luego de romper una sequía de una década sin título de la Liga Mexicana de Beisbol, los Diablos Rojos buscarán su título 18, aunque con la incertidumbre de saber si Trevor Bauer y Robinson Canó volverán al roster de los pingos capitalinos.

SERGIO 'CHECO' PÉREZ

El piloto mexicano se quedó sin asiento en la Fórmula 1 para la temporada 2025, sin embargo, fuentes cercanas al ahora exfigura de Red Bull Racing han revelado que para 2026, Checo hará todo lo posible para regresar al Gran Circo. Es por ello que Sergio le pidió a Santa ayuda para poder sellar ese trato lo más antes posible.

Checo, ahora sin asiente en F1 | RÉCORD|

