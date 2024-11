Robert Dante Siboldi responde a acusaciones de Jonathan Borja: "Tapa su bajo rendimiento"

El entrenador uruguayo, Robert Dante Siboldi respondió contundentemente al futbolista ecuatoriano, Jonathan Borja, quien lo acusó de corrupción en su paso por Cruz Azul.

Borja declaró recientemente que su poca actividad con La Máquina comandada por Siboldi, se debió a falta de pagos al cuerpo técnico que en ese momento estaba. El uruguayo negó las acusaciones en entrevista con RÉCORD+, en el programa de Los Informantes.

"Está buscando justificar su desastroso paso por Cruz Azul. En ningún momento en mi vida, como entrenador, he solicitado dinero de alguien, jamás he recibido dinero de nadie y no lo voy a hacer. Nunca tuve la necesidad", declaró Siboldi en Los Informantes.

El exentrenador de Cruz Azul mencionó que no con estas acciones, no se miden las consecuencias negativas que podría tener en su carrera. "Cuando yo veo que se afecta mi prestigio, mi integridad, la de mi familia, yo tengo que salir a aclarar y por eso tuve que ir a la fuente (de las declaraciones)", agregó.

"Me llama la atención que él salga a decir esto, primero cosas que no son ciertas y segundo que salga a justificar su paso por Cruz Azul, porque lamentablemente cuando llegó no jugó porque simplemente no tuvo el nivel que esperábamos. Era un desastre como entrenaba, en ningún momento se ganó el puesto", mencionó el uruguayo.

Además Siboldi contó que el ecuatoriano tenía muchos problemas con el resto del plantel. "Todos los días tenía problemas con él porque siempre tenía problemas con alguien del equipo. Tuve que separarlo del plantel porque varios querían golpearlo", señaló.

