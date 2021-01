Salvador Cabañas reveló que ha perdido visibilidad en el ojo izquierdo

Salvador Cabañas sigue teniendo secuelas del atentado que sufrió en el 2010 y que lo dejó fuera de las canchas.

El exdelantero del América reveló que actualmente vive al día y en cuanto a su salud ha tenido problemas con la visión del ojo izquierdo.

"Tengo ya problemas de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da problemas cuando llego a jugar, pero ahí sigo de pie", declaró Cabañas a Alargue Caracol.

El paraguayo confesó que se mantiene de algunos negocios y del sueldo que recibe por parte de la Federación de su país por ayudar a su selección, a pesar de los juicios que tuvo que enfrentar contra su exesposa.

"Tengo algunos negocios y además la Federación paraguaya me paga por ayudar con la selección. Estoy tranquilo, eso sí, no pienso salir más de Paraguay, ese virus es muy malo. Me quedo en la casa de mis padres", comentó.

Cabe recordar que Cabañas recibió un disparo en la cabeza en un bar de la Ciudad de México por parte del narcotraficante conocido como el 'JJ'.

