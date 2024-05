ViX se 'adelanta' y revela horarios de los Cuartos de Final del Clausura 2024

Le ganaron a la Liga MX. Aún queda por saber quien se quedará con el último boleto a la Fiesta Grande, sin embargo, la página de streaming VIX ya ha dado a conocer las fechas y horarios para los juegos de Cuartos de Final del Clausura 2024.

Este domingo, Pachuca y Necaxa definirián quien consigue el paso a la siguiente ronda, donde el ganador se verá las caras con América. Una vez se confirme al octavo clasificado a la Liguilla, la Liga MX hará oficial las fechas y horarios para los juegos de Cuartos.

A pesar de que no hay nada oficial, VIX ha compartido en su página los días y horarios en los que se llevarían a cabo los enfrentamientos, sin embargo, caeb destacar que hay ciertas incungruencias en sus partidos.

Según la página de streaming, América, líder del torneo estaría enfrentándose al ganador del Play In el miércoles 8 de abril a las 18:45 horas para el partido de Ida, mientras que la Vuelta se disputaría el domingo 12 a las 17:45 horas, dando un día más de descanso a ambos equipos.

En cuanto a los otros juegos, el Pumas vs Cruz Azul se disputaría el jueves 9 a las 20:45 horas y el domingo 12 a las 17:45 horas. El Clásico Regio se llevaría a cabo el miércoles 8 a las 20:40 horas y la Vuelta a las 17:45 el sábado 11. Finalmente el Chivs vs Toluca se disputaría jueves y sábado a las 18:45 horas y 17:45 horas respectivamente.

Cabe destacar que estos horarios no son los oficiales, y por regla, los equipos no pueden jugar a la misma hora, además que, en caso de jugar en miércoles los partidos de Vuelta se disputarían sábado y los que jugaron en jueves jugarán en domingo. Finalmente otro error de la página es poner dos juegos en la Ciudad de México el mismo día, situación que no ocurrirá.

Ya están programados en VIX los horarios de los partidos de Cuartos de Final de Liga MX. pic.twitter.com/UNft4acQYd — Goles y Cifras (@golesycifras) May 5, 2024

