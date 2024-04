¡Vuelve la Champions! Agenda futbolística del martes 9 de abril

Este martes vuelve la UEFA Champions League con los juegos de Ida de los Cuartos de Final de la competición más importante de clubes a nivel europeo, además de que las Semifinales de la Concacaf Champions Cup comienza a definirse.

La jornada arranca a las 13:00 hrs tiempo del centro de México cuando, por HBO Max, el Arsenal reciba en el Emirates Stadium al Bayern Munich, cuadro que solo aspira a ganar la Champions luego de caer el pasado fin de semana en la Bundesliga y ponerse a 16 puntos del líder invicto de la competición: Bayer Leverkusen.

A la misma hora, el Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al campeón de la última edición de la UCL, Manchester City, en un encuentro que ha sido catalogado como una final adelantada en la Champions League, la temporada pasada el cuadro inglés eliminó a los merengues antes de alzarse con el título continental.

Más tarde la Concacaf Liga de Campeones vuelve para la Vuelta de los Cuartos de Final, los Tigres de la UANL reciben en el Volcán al Columbus Crew con la necesidad de vencer a los campeones de la MLS luego de un empate a uno en la Ida, partido que se jugó en Estados Unidos, asimismo, las Águilas del América reciben en el Estadio Azteca al New England Revolution; serie que está en favor del equipo mexicano por marcador global de 4-0.

Tigres vs Columbus Crew comenzará a las 18:15 hr del centro de México, mientras que el América vs New England Revolutions arrancará a las 20:30 hrs.

La Selección Mexicana Femenil sostendrá un partido amistoso este martes cuando, a las 18:00 hrs, se enfrente a su similar de Australia, a la misma hora el campeón de la Copa Libertadores, el Fluminense, comienza su actividad en la edición 2024 cuando se mida ante el Colo-Colo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tigres vs Columbus Crew: ¿Dónde y cuándo ver EN VIVO los Cuartos de la Concachampions?