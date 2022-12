Guillermo Almada: Mostró su deseo de dirigir a Uruguay; niega contacto con México y Ecuador

Parece ser que Guillermo Almada solo tiene un sueño y ese es el de dirigir a Uruguay, su país natal, y asi mismo lo confesó el propio entrenador que actualmente es el objeto del deseo de muchas selecciones y equipos del continente americano.

‘’Lo que más me moviliza y me quita un poco el sueño es dirigir nuestra Selección, porque es mi país. Con el respeto que me merece Diego Alonso, con quien antes del Mundial compartí una charla muy corta y tenemos un gran ida y vuelta’’, señaló el director técnico en el podcast ‘Las Voces del Futbol’.

El nombre de Guillermo Almada sigue sonando fuerte pero ahora no solo en el futbol mexicano, sino que también en el ecuatoriano, pues el estratega charrúa hizo campeón a Pachuca y Santos en la Liga MX y al Barcelona de Guayaquil lo llevó muy lejos en la Copa Libertadores.

A pesar de que es un candidato natural para llegar al banquillo negó acercamientos con La Tri, mientras con que con la Selección Mexicana si hubo, pero antes, en este momento tampoco nadie se ha acercado, por lo que sigue comprometido con Pachuca

‘’Algunas veces me llamaron en momentos diferentes, pero por distintas circunstancias no se llegó a un acuerdo. La realidad es que hoy en día no me contactó nadie. Sí hemos recibido algunas ofertas de clubes que no hemos aceptado.

‘’En un momento le tuvimos que dar un corte porque estaba Martino trabajando y no quisimos contestar más sobre ese tema. Ahora hay alguna insistencia, pero hay tiempo por delante para que la Federación considere el reemplazo’’, finalizó.

