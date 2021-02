Paulo Pezzolano: ' Nos está costando meter los goles'

Paulo Pezzolano no puede creer que su equipo por más que insiste, no anote goles. Y es que después de haber empatado a uno con Chivas, el técnico del Pachuca reconoció que le resulta ‘increíble’ que no lleven más goles en el torneo.

"Nos está costando meterla. No puede haber tanta injusticia en el futbol, tiene que entrar la pelota.

"En el partido la realidad es que el primer tiempo estuvo parejo y Chivas pudo haber ampliado la ventaja, pero nosotros también tuvimos algunas, en el segundo tiempo el equipo que salió a buscar el partido fuimos nosotros. A veces ves para adentro y no lo puedes creer, un penal, dos postes, no hay excusas", expresó el timonel sudamericano, quien señaló que el desempeño de sus jugadores ante el Guadalajara, lo dejó conforme, aunque dijo que debe mejorar, pues su siguiente rival es América.

"Más que el resultado, el funcionamiento es lo que me deja más tranquilo porque apareció la agresividad que quiero del equipo, me voy más conforme con eso, pero el resultado son cosas increíbles y lo único que saca esto es el trabajo y esperamos mejorar para el partido siguiente llevarnos los tres puntos que iremos con América", indicó.

Asimismo, Pezzolano agradeció a los aficionados que esperaron al equipo a su llegada al Estadio Hidalgo y les expresaron su apoyo, a pesar de los resultados: "Le agradecemos a la gente que vino afuera, esas exigencias me gustan mucho, me hace querer revertir la situación mucho más y lo agradezco porque los hinchas hacen las cosas para que gane el equipo y tenemos que ir en el camino por el que fuimos hoy", dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: RAÚL GUDIÑO EVITÓ DERROTA ANTE PACHUCA AL ATAJAR PENALTI EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS