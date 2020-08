Víctor Guzmán: 'Estoy arrepentido, no fui profesional las 24 horas del día'

Víctor Guzmán está listo para reaparecer con Pachuca. El Pocho confirmó que su investigación seguirá abierta, pero ya podrá volver al futbol profesional, además de dejar entrever que un abuso de confianza propició que consumiera una sustancia prohibida.

“La noticia que hay es que gracias a dios ya se cumplió el plazo que habían puesto las autoridades, pero seguirá mi investigación abierta para seguir colaborando con la ayuda sustancial, pero a partir de hoy puedo integrarme a Grupo Pachuca", dijo en entrevista con Fox Sports.

El Pocho admitió que se siente arrepentido de haberle brindado la confianza a algunas personas que no le correspondieron, por lo que admitió que ha aprendido y pidió a los atletas de alto rendimiento tener cuidado en ese tipo de circunstancias.

“Sí, es algo que no lo quisiera para mí, el haberlo experimentado de esta manera. Arrepentido porque uno no cree que pueda haber gente que te pueda ocasionar problemas, daños. Arrepentido de dar la confianza que quizás no se lo merece”, admitió.

“Una de las cosas en las que siento que cometí es que quizás no fui profesional las 24 horas del día, en eso estamos trabajando para tratar de ayudar a más personas y más futbolistas de que se cuiden de lo que nos rodea, de lo que uno está expuesto como atleta”, explicó.

“Tengo que hacer todo ese tipo de cosas de obra sustancial y labor social, en cuestión de seguir aportando para lo que si bien ya se llegó a un acuerdo de que ya se cumplió mi plazo fue porque siempre puse de mi parte y dando más pruebas de lo sucedido y de que estoy libre de cualquier cosa”, declaró el mediocampista.

Víctor Guzmán reiteró su agradecimiento a Grupo Pachuca y a su abogado por haber confiado en su palabra y por haberlo respaldado en este momento complicado.

“Ese es un tema que automáticamente quedó resuelto. Estoy súper mega agradecido con Grupo Pachuca y con mi abogado. Desde un principio hablé con la verdad y di las pruebas necesarias que eran para que ellos también me creyeran, pero siempre me mostraron su confianza. El presi, Jesús Martínez, todo Grupo Pachuca y mi abogado, siempre confiaron en mí”, concluyó.

