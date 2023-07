Santos, con la misión de arrebatar puntos a Puebla en su visita al Cuauhtémoc

Pablo Repetto confía en que Santos derrotará al Puebla y conseguirá sus primeros tres puntos del Apertura 2023.

En su debut, los Guerreros perdieron en casa contra los Gallos Blancos, por marcador de 0-2, resultado que los dejó en el último lugar de la tabla general.

El técnico uruguayo espera un juego muy complicado ante La Franja, que la fecha pasada empató 1-1 contra Tigres.

"Va a ser un partido muy duro. Estuvieron muy cerca de ganarle a los campeones. Tiene un entrenador que ha hecho un muy buen trabajo (Eduardo Arce). Ojalá podamos lograr un resultado positivo para encaminarnos a ser un equipo protagonista", mencionó en conferencia de prensa.

El estratega sudamericano no quedó tranquilo por cómo jugó su equipo el fin de semana, pues le hubiera gustado que fuera más ofensivo, aunque dijo confiar en sus dirigidos.

"Confiamos en Pedro Aquino y Duván Vergara como variantes. No estamos tranquilos. Nos faltó ese último pase para generar más situaciones de gol", agregó.

Quiere que su equipo despliegue un juego atractivo: "No me cierro a jugar con más de un delantero, me ha pasado mucho en momentos que terminamos con dos, alguna vez terminamos hasta con tres", añadió.

Pablo Repetto contó que Santos todavía no ha cerrado filas, espera que la directiva le pueda traer por lo menos un refuerzo más.

"No sabemos si también podamos tener alguna baja. Eso nos va a hacer abrir la opción de una alta. Seguimos teniendo gran expectativa. Estamos bien en los aspectos anímicos", finalizó.

Hora: 19:00

Estadio: Cuauhtémoc

Árbitro: Brian González

Transmisión: Azteca 7, Fox Sports y Fanatiz