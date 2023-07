Tigres iniciará a defender su título de Liga MX ante Puebla en la Jornada 1

El actual Campeón del futbol mexicano, Tigres, recibe el sábado al Puebla en la Jornada 1 del Apertura 2023, torneo en el que buscarán refrendar el titulo obtenido la temporada pasada, donde, tras un semestre complicado y con tres entrenadores distintos se coronaron.

El conjunto regio tuvo muy poco tiempo para preparar su torneo, pues junto con Chivas, fueron el último equipo en irse de vacaciones, por lo que apenas y tuvieron algunos días de hacer pretemporada; sin embargo, el conjunto cuenta con un plantel vasto para hacerle frente a un semestre que estará muy cargado.

Los Universitarios encararán el Apertura 2023 prácticamente con la misma plantilla, ya que hasta ahora no han anunciado ninguna baja y solo Igor Lichvnovsky se perfila a salir, mientras que, Felipe Rodríguez y Eugenio Pizzuto son las únicas altas confirmadas.

Por su parte, en el Puebla iniciarán una nueva etapa, pues el plantel que los puso en los primeros planos del futbol mexicano fue desmantelado y todo apunta a que tendrán una temporada complicada; sin embrago, el ánimo está a tope en la Angelópolis. Así lo confirmó Brayan Angulo.

"El equipo comienza a estar muy unido y eso es importante, los que estamos llegando con objetivos y metas, los que estaban van por la revancha, todo eso se está juntando para una nueva ilusión", declaró el lateral de La Franja.

Asimismo, Ángulo apuntó a lo más alto y aseguró que su objetivo con la escuadra camotera es conseguir el título de liga.

"Quisiera conseguir el título es lo que más deseo y quiero vivirlo aquí con la afición de Puebla con la gente que me ha tratado muy bien. Me comprometo a trabajar y ayudar desde donde me toque", finalizó.

