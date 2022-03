Gobierno de Puebla clausuró zona del Cuauhtémoc por venta de alcohol tras el juego

El gobierno de Miguel Barbosa actuó de manera inmediata, pues le anunció al Puebla que una de las zonas del Estadio Cuauhtémoc llamada 'Corona Lounge' será clausurada debido a la venta de alcohol tras el partido ante Santos.

Y es que luego de que se hiciera viral una fiesta dentro de la misma, el gobernador se pronunció al respecto, asegurando que el estadio no es un lugar para beber. "No permitiré que se vuelva una cantina, los palcos no son zonas de tolerancia, son espacios de privilegio para las personas que lo puedan pagar", dijo Barbosa.

"Me reuniré con los concesionarios para dejar en claro que esto no va a ser así. Los peligrosos son las personas que hacen eso, no la porra. Estuve con ellos y me consta que son una barra alegre, sencilla, familiar. No son esos borrachos que llegan ahí a poner el desorden", agregó.

Brutal declaración del Gobernador @MBarbosaMX con respecto al desorden promovido en el Estadio Cuauhtemoc por los empleados del @ClubPueblaMX pic.twitter.com/ik3SddARha — Pepe Hanan Budib (@pepehanan) March 21, 2022

Tras los incidentes en el Estadio Corregidora, el gobierno de Puebla anunció que tomarían medidas estrictas en la venta de alcohol dentro del Estadio Cuauhtémoc, siendo una de ellas la prohibición de las bebidas alcohólicas en ciertas zonas del recinto.

Santos rescató el empate ante la Franja con goles de Aguirre y Leo Suárez. Con este resultado los de Larcamón terminaron en el tercer lugar de la tabla general, mientras que los de la Laguna se encuentran en puestos de repechaje tras un mal arranque en el Clausura 2022.

