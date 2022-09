Larcamón sobre Barragán: 'No saben lo que trabaja, le cuesta ganarse al doble los elogios'

El delantero mexicano, Martín Barragán se volvió a llevar los reflectores al lucirse en las anotaciones, es por ello que el estratega de Puebla, Nicolás Larcamón, lo elogió en conferencia de prensa después del partido.

"Lo de Martín me pone tan contento, porque no saben lo que trabaja, lo que es a nivel persona y lo que construye; es mexicano y me pone muy contento porque siento que a él le cuesta ganarse al doble los elogios. Me pone muy contento por él y por el grupo porque son jugadores espectaculares", Dijo Larcamón.

De igual manera, el mandamás habló sobre la racha de 12 partidos sin ganar y dijo lo importante que es mantenerse firmes en su proyecto.

"Cuando se producen este tipo de rachas es imperante tener un diagnóstico preciso y no caer en el resultadismo; si hay algo que destaco es que tuvimos golpes duros en todos los niveles y supimos mantener la convicción para no perder el rumbo. Hoy es un premio a muchas de esas cosas que se hicieron bien en este largo camino de 12 partidos sin triunfos", sentenció el director técnico de La Franja.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HIJA DE ÁNGEL MENA PROTAGONIZÓ TIERNO VIDEO AL ENCONTRAR LA ESTAMPA DE SU PAPÁ EN EL ÁLBUM DE QATAR 2022