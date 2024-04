'Me voy insatisfecho por no ganar': Gustavo Lema tras empate de Pumas en Querétaro

No quedó conforme con el resultado. A pesar de que Pumas aseguró su participación en el Play In de este Clausura 2024, Gustavo Lema dejó claro que quería más debido a las posibilidades de entrar directo a la Liguilla y jugar la próxima Concachampions.

"Satisfechos no, porque vinimos con la idea de ganar. Uno siempre hace todo lo posible para ser merecedor de ese triunfo, pero eso no te lo puede asegurar nadie. Desde ese lado no estamos conformes, queríamos ganar, queríamos tener más chances de clasificar a la Concachampions próxima", comentó el estratega auriazul tras el empate por 1-1 ante Querétaro.

A pesar de este sabor amargo que se lleva, el entrenador de los universitarios rescató la actitud que tuvo su equipo para sacar un resultado positivo pese a ir abajo y estar de visita, situación que le costó a Pumas a lo largo del torneo.

"Conformes no, pero sí a gusto con la reacción del equipo, con como se repuso de un resultado que en esta cancha y con este rival podía ser complicado o incluso irlo a buscar en forma desordenada podría haber definido el resultado de otra manera, así que conformes no, pero sí con buena vibra, con buenas sensaciones para lo que viene".

Ya con el boleto asegurado al Play In, lema señaló que no le preocupa que su equipo pueda jugar dos partidos de forma consecutiva por el estado físico que presentan sus jugadores.

"Es verdad que hay algunos con un poco más de cansancio, pero cansancio por el tipo de partido que se va dando, por eso el tema de poner piernas fresca, los que entran lo hacen muy bien y hoy estuve más atento a las cuestiones tácticas y a como podíamos lastimar o como podíamos recuperar el resultado, más que a la parte física".

Fue un resultado injusto; nosotros dominamos: Mauro Gerk

Después de haber dejado escapar el triunfo ante Pumas, el director técnico del Querétaro, Mauro Gerk, califico el empate como un resultado injusto debido a que su equipo fue el que dominó durante la mayoría del partido.

"Lo que fue el primer tiempo del partido lo vi parejo, se lo comento a los jugadores en el vestidor, pero el segundo tiempo fue todo nuestro, creo que Pumas pateó una vez y fue la jugada del gol, nosotros tuvimos mínimo cinco situaciones que fueron muy claras, fuimos superiores, fuimos al frente a buscar el resultado, lamentablemente en una individualidad marcan el gol. Creo que fue injusto el empate por todo lo que hicimos dentro del campo, es una realidad", comentó el timonel de los Gallos.

Ahora, el conjunto queretano deberá de estar al pendiente de lo que haga León ante Juárez, ya que en caso de que La Fiera obtenga el triunfo echaría a Querétaro al undécimo lugar y se tendría que despedir de la posibilidad de jugar el Play In.

