Adalberto Carrasquilla sobre su llegada a Pumas: "Estoy muy contento de estar aquí"

Siguen llegando refuerzos de la Liga MX. , aterrizó la tarde de este miércoles en la Ciudad de México para ponerse a las órdenes de Gustavo Lema. El jugador panameño viene proveniente de Houston Dynamo de la MLS.

“Estoy muy contento de estar aquí, Pumas mostró interés y buen trato, la oportunidad de seguir creciendo está aquí, para que el club cumpla sus objetivos”, declaró a los medios.

Al ser cuestionado sobre la inactividad del jugador, pues la liga de Estados Unidos terminó desde noviembre el jugador respondió:



“Desde diciembre me preparé bastante duro, vengo con un nivel bajo de competencia, pero estoy seguro que no estoy del todo mal, me he preparado muy bien porque debía llegar bien a Houston, pero ahora que llego a los Pumas me hace bien mantenerme activo”

A su vez, mandó un mensaje a los aficionados de sus país que criticaron su llegada al futbol mexicano.

“Hay que hacer las cosas bien para que estén convencidos que no fue una mala opción como muchos han mencionado. Que entiendan que el fútbol va más allá de una simple opinión”, finalizó.

Sobre los cuestionamientos de la afición panameña por llegar al futbol mexicano, Adalberto Carrasquilla responde:



"De pronto ellos se imaginan otras cosas que no saben la realidad de lo que es el futbol. Lo más importante es que estoy aquí y que estoy contento de mi decisión".

