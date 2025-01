Alex Padilla feliz de su llegada a Pumas: “Siempre he seguido al equipo”

Feliz de llegar. A pocos días de haber aterrizado en México, Alex Padilla está orgulloso de ya ser parte del Club Universidad Nacional. Asimismo, reiteró que desde niño ha sido un fiel seguidor de Pumas, por lo que esta oportunidad es bastante importante para él.

El arquero mexicano-español llegó a préstamo a Pumas por 18 meses. Posterior a ser anunciado de manera oficial por el equipo, se reveló una foto de él cuando era menor de edad con un jersey del club. Ante esto, Alex señaló que es un orgullo por fin defender los colores del equipo de su infancia.

“La foto, a veces, dice más que las palabras. Al final, se ve que desde pequeñito siempre he seguido a este equipo y, ahora mismo, tengo el privilegio de poder defender la portería y estoy más que orgulloso de eso”, comentó en una entrevista para el club.

Asimismo, señaló que portar los colores del Club Universidad Nacional y cubrir el arco sí tiene algo de presión. Sin embargo, reiteró su compromiso semana a semana y se mostró ansioso por ya jugar en el Estadio Olímpico Universitario con la afición puma.

“Al final, eso es un poco personal. Obviamente, la presión existe, pero según cómo la gestiones en tu interior será beneficiosa o errónea la utilidad de esa presión. Intento olvidar todo lo que no me pertenece, todo lo que no puedo controlar. Me ocupo de hacer mi trabajo, de estar al 100 por 100 cada fin de semana y a rendir cada fin de semana”, agregó.

