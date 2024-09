América vs Pumas: César 'Chino' Huerta apunta a regresar para el Clásico Capitalino

A una semana del Clásico Capitalino, las alarmas en Pumas se encendieron. Y es que para el partido ante Xolos de Tijuana, la estrella de los Felinos, César ‘Chino’ Huerta, no apareció ni siquiera en la banca debido a una lesión. Por lo tanto, su presencia para el juego ante América ha causado dudas.

Posterior a la victoria ante Xolos del pasado domingo, el estratega de Pumas, Gustavo Lema, señaló que prefirieron no arriesgar al atacante mexicano. Y es que previo al juego, ‘Chino’ mostró molestias musculares, por lo que el director técnico argentino decidió no convocarlo para no ponerlo en riesgo.

Ante esto, él mismo confirmó que no es una lesión de gravedad, sino que simplemente se trató de no provocar una lesión más fuerte. De igual forma, se espera que el extremo de 23 años no tenga problemas para entrenar durante esta semana, por lo que sí estará disponible para el duelo ante América.

Previo a su ausencia ante Xolos, César Huerta había jugado todos los partidos posibles con Pumas durante este semestre. Y es que entre Leagues Cup y el Apertura 2024, ‘Chino’ ha jugado todos los partidos posibles con 12, en los que tiene un registro de tres goles y dos asistencias en 977 minutos jugados.

Por otro lado, Jorge Ruvalcaba aún se mantendrá fuera, por lo menos hasta después del próximo parón de Fecha FIFA. Cabe recordar que ‘Ruva’ salió con molestias musculares del duelo ante Puebla y aunque los Felinos no han dado una postura oficial, se espera que el mexicano regrese por lo menos hasta finales de octubre.

