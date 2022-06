Chino Huerta: 'La afición de Pumas debe confiar porque les vamos a dar grandes cosas'

César Huerta es uno de los jugadores nuevos de Pumas de cara al Torneo Apertura 2022, y aunque lleva poco tiempo defendiendo los colores azul y oro, está convencido de que el equipo tiene todo para ser protagonista de la Liga MX.

"Que los aficionados confíen, sigan creyendo que les vamos a dar grandes cosas. Me genera mucha confianza y a la vez responsabilidad porque tengo que estar a la altura y estoy trabajando para lograr llegar a mi máximo nivel", dijo a RÉCORD.

Incluso, el 'Chino' compartió cómo es que él veía a Universidad y su afición como rivales y reveló que fue parte de lo que lo motivó a llegar al Pedregal.

"En un partido que entré contra Pumas en el Akron cuando todavía dejaba entrar a las porras visitantes miré para arriba a la porra de Pumas y estaba llena; no me había tocado en el estadio que la parte de visita estuviera llena y también fue parte de lo que me ilusionó porque soy consciente que es una afición muy exigente, pero también lo hace un bonito reto y un compromiso con ellos para poder llevar a Pumas a donde se merece y soñamos con la Octava", indicó.

Huerta explicó en qué zona del campo ha jugado desde que llegó a Pumas y cómo se siente con ello.

"Adentro del rectángulo me siento bien, soy feliz jugando. Lillini me ha estado utilizando en una posición como volante por izquierda porque tengo el perfil para salir hacia la derecha y tengo buenos centros con la zurda, entonces yo creo que ahí puedo encajar perfectamente, ya me había tocado jugar así, pero con un sistema diferente.

“Además él se caracteriza por explotar las cualidades de futbolista y me pone feliz de saber que estoy en las manos correctas", dijo.

