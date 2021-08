Cristian Battocchio: 'Ayudaré a llevar a Pumas a donde debe estar'

Cristian Battocchio es el último refuerzo de Pumas para el Torneo Grita México A21 y el jugador está convencido de aportar lo necesario para que Universidad recupere el protagonismo. Además de que reconoció que llegar al futbol mexicano es uno de sus objetivos cumplidos, y por ello no va a desaprovechar la oportunidad que los felinos le están dando.

“Salió esta opción de Pumas y no lo dudé. Sabía a dónde venía, que es un equipo grande, es algo que siempre quise, el venir a México así que aproveché la oportunidad. Yo sabía a dónde venía, sabía a lo que me enfrentaba y la verdad es que es un gran desafío para mí.

“Voy a tratar de dar lo mejor de mí, tratar de ayudar al equipo para llevar a este club lo más alto posible. Voy a tratar de ayudar al equipo a cumplir todos los objetivos posibles y llevar todos juntos al club a donde tiene que estar”, dijo a RÉCORD.

En tanto, el mediocampista italoargentino compartió que Mauro Formica, con quien jugó en Argentina (en Newell’s Old Boys) fue una pieza importante para que aceptara jugar en Pumas, pues el ‘Gato’, que jugó un año en Universidad, le dijo que no lo dudara.

“Sí conocía, pero en el sentido de que tengo amigos que han estado por acá, hablé con ellos antes de venir y me hablaron muy bien, así que fue más que positivo mi sí para venir.

“Con Formica más que nada, yo compartí vestuario con él cuando estuve en Newell's antes de irme a Europa y me habló muy bien del club, de todos aquí, Alan (Mozo) lo conoce, me habló de él también y me dijo que el grupo era bueno así que no hubo problemas para venir”, expresó el jugador de 29 años, quien descartó sentirse presionado al ser refuerzo del equipo.

“No es una presión, llego para ayudar al equipo y la presión no es sólo para mí, es para todo el plante porque jugamos todos y todos juntos vamos a jalar este barco”.

