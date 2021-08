Lillini tras derrota vs Rayados: 'Deportivamente, estamos atrás de los equipos poderosos'

Andrés Lillini reconoció que Pumas no atraviesa por un momento tras empatar ante Atlas y perder contra Monterrey.

Desde su punto de vista, el representativo de la UNAM está muy lejos del nivel que han mostrado equipos como los de Nuevo León; sin embargo, se comprometió a mejorar los resultados para clasificar a la Liguilla del Apertura 2021.

“Sí, estamos muy lejos, pero no por el dinero ni nada, sino por cómo estamos jugando. Eso da para otra plática. Sí, deportivamente, estamos un paso atrás de los equipos poderosos, que están en los primeros lugares”, mencionó.

Los del Pedregal marcaron varios goles durante la pretemporada, pero en partidos oficiales acumulan 360 minutos sin poder anotar, contando los últimos dos del torneo pasado.

“Defendimos mal. Eso te resta. Cuando tenemos ocasiones de gol, no las metemos. Creo que dimos un paso hacia atrás”, añadió.

“Me preocuparía si no generáramos las ocasiones. Sí llegamos al área, pero no las veces que uno quisiera. El futbol es de goles y si no marcamos no vamos a poder ganar. Me ocupa ver qué variantes puede uno elegir para fortalecernos”, agregó.

Andrés Lillini espera que los refuerzos se adapten lo más pronto posible y que regresen los dos jugadores que fueron convocados a la Selección Mexicana para que Pumas pueda repuntar en el Apertura 2021.

“Estamos para meternos. Es un plantel que hemos reforzado y que tiene que empezar a funcionar. Ahora dimos un paso atrás. Hay mucho que analizar. Tenemos que levantar la calidad de lo que estamos haciendo”, aseveró.

“Hay que fortalecer la parte defensiva. Los equipos crecen de atrás para adelante. No hay una debacle ni nada por el estilo. No quiero ser tan rotundo en algunas declaraciones”, finalizó.

