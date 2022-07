Dani Alves: ¿Cuándo debutará con Pumas?

Dani Alves apenas aterrizó en la Ciudad de México y ya piensa en debutar con Pumas, a pesar de que no han hecho el anuncio oficial de su contratación.

Este domingo, Pumas visitará a Pachuca en el Estadio Hidalgo en partido en el que no estará disponible Dani Alves, por lo que su debut podría ser el miércoles en la jornada doble, donde los universitarios jugarán ante Mazatlán en el Estadio Olímpico Universitario.

“Yo he estado hablando con la directiva, me gustaría sentir desde el futbol mexicano el miércoles. Si no lo que he estado entrenando no sirve de nada” expresó Dani Alves para TUDN.

Dani Alves habla de su salida del Barcelona "El siguiente miércoles", @DaniAlvesD2 habla de cuándo podría debutar EN VIVO: TUDN pic.twitter.com/LDuVvaM1B8 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) July 23, 2022

Además de su debut con los auriazules en la Liga MX, el brasileño ya espera con ansías el partido contra el Barcelona en el Joao Gamper el próximo 8 agosto, pues considera que esta es una oportunidad única de despedirse del club catalán, como no lo hizo en ninguna de las dos etapas en las que vistió la camiseta blaugrana.

“La vida trata bien a la gente que trata bien a la vida. Me está regalando el hecho de que vaya con Pumas y me despida bien, no como lo hice. Tendré la oportunidad de decirle adiós a la gente como me hubiera gustado”, finalizó,

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DANI ALVES SOBRE PUMAS: "ES MÁS QUE FUTBOL, ES UNA UNIVERSIDAD QUE UNE A LA SOCIEDAD"