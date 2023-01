Del Prete sobre Dani Alves: 'Está muy metido con nosotros desde el primer día'

Aunque ya está transcurriendo su segundo semestre con Pumas, Dani Alves sigue marcando diferencia con los universitarios. Y es que el brasileño regresó a México el primer día del 2023, comenzó a entrenar y este jueves se le vio en la práctica del equipo en el Estadio Olímpico Universitario, y ahí, el astro sudamericano se mostró participativo e incluso en todo momento dio instrucciones a sus compañeros, les gritó, les explicaba e incluso en un par de ocasiones les alzó la voz.

Al término del trabajo en la cancha de CU, el brasileño se dio tiempo de platicar con algunos canteranos y explicarles detalles técnicos, entre ellos estaba Brian Figueroa.

EL LIDERAZGO DE DANI Durante todo el entrenamiento, Dani Alves se mostró muy enchufado con sus compañeros. Una vez que concluyó la práctica, Dani se quedó charlando con Brian Figueroa, dándole consejos. @Karla_Uz pic.twitter.com/zyLERB0QBB — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 5, 2023

Al margen, Gustavo del Prete compartió cómo vio al brasileño en su regreso y dijo desconocer los asuntos legales en los que está involucrado en España. "No creo que debemos pensar en eso, el torneo pasado se habló mucho de campeonar y es paso a paso. Hay que ir de a poquito, la idea que tenemos es llevarla partido a partido y llevarlo así. Ojalá que podamos y confío en el plantel que tenemos. Estamos haciendo las cosas bien y no nos pesa eso. Después hay muchas cosas.

"A Dani (Alves) lo veo bien, muy metido con nosotros desde el primer día. Nosotros lo vemos en lo personal y ha estado desde el primer día como uno más, siendo la figura que es, el futbolista más ganador y es importante que alguien como él se sienta uno más y eso suma muchísimo. No necesita ser evaluado. La realidad de lo otro es que no sé nada y no me gusta hablar si no sé", dijo el argentino.

