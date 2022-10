Dinenno tras el mal torneo de Pumas: "No estuve, estuvimos a la altura”

Pumas no exhibió su mejor versión en este Apertura 2022 los universitarios fueron eliminados de manera prematura del torneo y terminaron entre los últimos lugares de la clasificación, resultados que no estuvieron a la altura, así lo consideró el delantero Juan Dinenno.

“Las palabras, a veces, no logran decir lo que sentimos. Fue un semestre muy malo, de eso no hay duda. Excusas no encontré, porque no las busque tampoco. Responsabilidad total. No estuve, estuvimos a la altura”, manifestó a través de su cuenta de Instagram.

El goleador felino asumió la responsabilidad del actuar del equipo, pero pese al amargo sabor que dejaron en su afición, aseguró que tanto él, como el equipo se esforzarán por mejorar la situación que vive el club.

“Lo único que queda es hablar con acciones. Va ser un tiempo difícil, mucho sin poder competir y tener revancha, trabajare/mos para demostrar el lugar que con mucho esfuerzo nos ganamos. ‘Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán’”, concluyó.

