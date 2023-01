Dinenno tras sus 100 juegos en Liga MX: 'Algo que anhelé por ser tan representado por Pumas'

Además de celebrar sus primeros tres años en el futbol mexicano, Juan Ignacio Dinenno cumplió (en el juego ante Xolos) 100 partidos de liga, hecho que tiene al delantero de Pumas más contento que nunca.

"Cien partidos de liga porque yo cuento todos los partidos con esta camiseta. Es un honor, un privilegio lograr estos 100 partidos y vamos por más", señaló el goleador auriazul al tiempo en que dijo también que se sintió halagado por el hecho de portar el gafete de capitán y que sus compañeros lo hayan elegido.

"Muy contento, es algo que de alguna manera anhelé por el hecho de sentirme tan representado con la institución y más allá de eso lo que me interesa es ser buen compañero y es un mimo que mis compañeros me hayan reconocido para poder portarlo, pero no dejo de ser uno más.

"Somos un equipo grande y debemos ganar siempre, ese es nuestro objetivo y nos lo planteamos antes de salir a la cancha", dijo.

