Dinenno tras torneo de pesadilla en Pumas: 'No es lo que este club se merece'

El torneo pasado para Pumas fue una pesadilla, ya que no alcanzaron a estar dentro de los primeros 12 lugares y calificar a la Liguilla, por lo que Juan Ignacio Dinenno, delantero de Universidad, reconoció que fue un semestre malo para él y todo el equipo.

"Fue malo no hay que esconder las palabras, el torneo pasado fue malo. No fue lo que este club me merece, lo que nosotros merecemos porque realmente el esfuerzo y el trabajo los hacíamos", dijo a RÉCORD.

Asimismo, el 'Comandante' explicó algunos detalles por los que se les negaron los resultados.

"Intentamos dar cara en cada partido con una dinámica muy difícil porque superamos al rival en todas las estadísticas que hoy se pueden ver de futbol y perdíamos, ni siquiera empatamos y realmente costó mucho, además de goles anulados por fuera de lugar que no parecían.

"Situaciones que fueron haciendo que el equipo no pudiera salir a flote y por más que lo intentamos y luchamos y lo que hicimos lograr terminó siendo un torneo muy malo", sentenció.

