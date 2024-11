El día que Tito Villa le dijo a Mario Carrillo: 'Te debería cag... a trompadas'

La carrera de Emanuel 'Tito' Villa en el futbol mexicano estuvo marcada por sus exitosas temporadas, especialmente con Cruz Azul, donde se consolidó como uno de los mejores delanteros la liga. Sin embargo, su periodo en Pumas destacó por un complicado y corto paso.

En reiteradas ocasiones, el delantero argentino ha revelado haber tenido un paso difícil con el conjunto felino, especialmente por su relación con el entonces entrenador del equipo Mario Carrillo.

Tito Villa llegó a Pumas para el Apertura 2013, donde convivió con Mario Carrillo por siete partidos antes de que el DT fuera cesado por el equipo. Villa, tras 13 partidos, tres goles y dos asistencias, terminó dejando al cuadro felino para unirse a Tigres.

Ahora en entrevista con el exportero de Cruz Azul Yosgart Gutiérrez, el exdelantero reveló uno de los momentos más controversiales en su tiempo con Pumas. De acuerdo con Villa, Carrillo lo acusó de fallar jugadas claras a propósito, con el fin de ir en contra del DT.

Villa confesó que un día de entrenamiento con Pumas, fue citado por los entonces directivos del conjunto universitario pues Carrillo había reportado que el delantero ‘no hacía lo que se le pedía y tenia una actitud de rechazo’.

Esta situación no cayó bien con Villa, pues consideró que no era necesario involucrar a todos los directivos en la conversación. “Yo le dije ‘Mario me extraña, un tipo de futbol como tú, si tenías un problema hubieras venido a hablar conmigo. Pero esto, en principio se me hace mucho que no tengas la personalidad para venir conmigo de frente y decirme si piensas algo de mi’.

“Yo le dije ‘te debería cargar cagar a trompadas’, porque por un lado estoy siendo respetuoso, pero si estuviera solo le hubiera partido su madre. ¿Cómo vas a decir que quiero ir en contra de mis propios intereses?”, reveló el delantero.

