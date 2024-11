André Jardine destacó cosas buenas en victoria de América ante Tijuana en Play In

“Fue un partido de muchas cosas buenas”. Así el resumen del juego para André Jardine, quien previo al viaje a Tijuana aseguró que no pensaban en evitar a Toluca en Liguilla y hoy, por como se entregó el equipo y la forma en que buscó la victoria, se confirmó que no temen volver al Infierno y una vez clasificados se verá quién es el mejor.

“En este formato de torneo lo importante es entrar, ya estando en los ochos equipos y ahí en los juegos eliminatorios vamos a ver quién es el mejor”, declaró el estratega de América.

Para el técnico, los errores en defensa tienen una explicación: la cancha sintética que ocasiona que los pases “de trámite” se compliquen y eso provoca que el juego se dificulte.

“La cancha no es simple de adaptar, los jugadores que no entrenan aquí fallan pases que normalmente no fallarían, y pasó a ser un partido de muchos duelos, me gustó el primer tiempo, hasta el gol de Tijuana teníamos algunas chances de dar el último pase a gol, pero el gol de pelota parada nos complicó porque ya era muy difícil, en su casa son muy fuertes”, apuntó André Jardine.

