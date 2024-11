Beñat San José tras eliminar a Chivas: “Hemos dado un golpe en la mesa tremendo”

El director técnico de Atlas, Beñat San José, aseguró que tras la eliminación sobre Chivas esta noche en el Estadio AKRON los Rojinegros dieron un golpe en la mesa tremendo, luego de ganar su segundo clásico en lo que va del torneo.

“Obviamente nada es fácil y también hemos dado 2-1, pero lo hemos hecho como usted dice y es un golpe en la mesa tremendo, también estamos muy felices con la afición porque estarán superorgullosos que haga la segunda vez que ganamos el Clásico y, pero bueno, trabajo mental, la verdad que hemos trabajado en general, integralmente como lo hemos hecho siempre y sin nada especial, pero para mí lo especial es el conjunto del año de cómo estamos trabajando todos conjuntamente, eso es lo especial”, señaló.

De igual manera, el director técnico del Atlas enfatizó en que la victoria de esta noche es un hecho histórico, luego de que obtuvieron la victoria en dos ocasiones en un semestre.

“Por supuesto que sí, porque es histórico, yo creo que, no sé, no sé los números de ustedes saben mejor eso que yo, pero yo creo que, en la historia, un mes y medio ganados clásicos de visita, no sé si se habrá dado, y creo que eso ya es histórico, todo el orgullo que sentimos por los muchachos, por los jugadores, por este equipo, eso está ahí, por supuesto, y no solo por ellos, sino también”, agregó.

Al final, envió un mensaje para Edgar Zaldívar, quien salió en silla de ruedas debido a una lesión que sufrió en la rodilla izquierda, por lo que le dedicó el triunfo de esta noche.

“Si me permiten, quiero dedicar el triunfo de parte de todo el club, el estado, los jugadores, incluso la afición a Edgar Zaldívar, porque bueno, esperemos que no sea lo peor y que sea una lesión menos de lo que parece ser. Me lo he dedicado a él porque la verdad es que es un jugador de una persona increíble y es uno de los jugadores que más siente estos colores, esta camiseta, y para nosotros que estamos muy felices por la victoria y por el pase, pero realmente estamos tristes por él y le dedicamos a él”, concluyó.

