Chicharito Hernández y Pollo Briseño, expulsados al final del juego ante Atlas

La participación de Chivas en el Apertura 2024 finalizó de la peor forma, eliminado a manos de Atlas en el Clásico Tapatío y con dos jugadores expulsados. Y fue precisamente en la misma acción que todo lo que podía salir mal ocurrió para el Rebaño.

Tras la revisión en el VAR, César Arturo Ramos Palazuelos marcó un codazo de Antonio 'Pollo' Briseño en el área y se sancionó con penal la jugada. El defensa además fue amonestado y al tratarse de su segunda tarjeta amarilla, la primera ocurrió al 81' por falta sobre Eduardo Aguirre, el zaguero se fue a los vestidores antes del silbatazo final.

A él se le sumó Javier 'Chicharito' Hernández, a pesar de que ya se encontraba en la banca. El atacante había sido sustituido por Ricardo Marín al minuto 65, pero ante la impotencia de la inminente derrota de su equipo tras sancionarse el penal, comenzó a reclamar al cuarto árbitro y se llevó la tarjeta roja.

Fue la primera expulsión para Hernández desde que regresó al futbol mexicano, con lo que suma la misma cantidad de tarjetas rojas que de goles en esta segunda etapa en Liga MX. Sin embargo, la sanción la cumplirá hasta el próximo torneo, ya que Chivas quedó eliminado con la derrota 1-2.

De momento, todavía no se conocer el calendario del Rebaño para el Clausura 2025 y no se sabe si Arturo Ortega se mantendrá en el banquillo, pero algo seguro es que para el primer compromiso no estarán disponibles Briseño ni Hernández.

Atlas pierde al 'Hueso' Reyes para el segundo partido

Los Zorros no salieron impunes en esta situación y Luis Reyes también se fue expulsado por sus gestos provocativos a la tribuna. El defensa celebró con mímica de llanto a manera de burla contra la afición del Rebaño, por lo que se llevó la tarjeta roja y se perderá el segundo partido de Play In el próximo domingo.

