Jaime Ordiales vaticinó el título de Cruz Azul en el Guardianes 2021 antes de salir del equipo

Jaime Ordiales fue quien anticipó el título de Cruz Azul en el Guardianes 2021 antes de marcharse del equipo. Así lo aseguró el ahora exdirectivo de la Máquina en entrevista con TUDN, en la cual recordó una charla que tuvo con el presidente del club cementero, Víctor Velázquez.

Señaló que con la llegada de Álvaro Dávila, a él le quedó claro que ya no podría seguir en el club y por ello decidió hacerse a un lado. "Él llega en diciembre (Dávila), ya está operado todo el equipo, yo no tengo ningún problema con Álvaro, pero yo sentí que en algún momento esto no iba a caminar y no iba a funcionar y no estaba funcionando".

"Por eso, cuando termina yo le digo a Víctor (Velázquez) 'Mira Víctor, vamos a hacer algo, el equipo va a ser campeón, te aseguro que va a ser campeón, pregúntale un día, y después me dejas ir. Y así fue", declaró Ordiales, quien estuvo con los cementeros de 2020 a 2021.

Respecto a la actualidad del club de la Noria, el también exdirectivo de Chivas y Selección Mexicana consideró que Martín Anselmi como director técnico, con Iván Alonso como director deportivo, ha hecho una gran labor. "Creo que ha sido sobresaliente, la verdad que ha sido brillante".

"Es difícil acumular puntaje, ganar puntos, ir en la punta de la tabla general, y aparte, agradar y jugar bien. Llegó él, me parece que ha explotado muy bien las condiciones y las cualidades de cada jugador en beneficio del equipo, que es la función principal de un entrenador, en mi opinión. Alonso y él se compenetran muy bien", finalizó.

