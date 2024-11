Miguel Layún sobre el ‘bajón’ de América este AP24: “Es parte de crear un equipo de época”

Miguel Layún habló sobre la participación de América en el Play In, y si verdaderamente es motivo de crítica o preocupación como se está diciendo, tras lo mostrado en temporada regular.

Y es que para el exjugador del América, hay equipos grandes que también han tenido malas temporadas, y no logran clasificar a Liguilla pero nadie habla tanto de ellos, así como lo hacen de la Águilas.

“América estando ‘mal’ está en Play In, todos hablamos de una crisis del América y se sataniza, están en Play In, hay equipos muy grandes que se han quedado fuera de liguilla y no están en la boca de la gente, como lo está el América hoy que están en Play In”, comentó el referente azulcrema.

Layún explicó que que América está pasando por un ajuste, que les servirá para poder seguir preparándose y seguir peleando por campeonatos, y terminar por se un equipo de época, tras ya la obtención de un bicampeonato.

“No pueden ganar 5 campeonatos al hilo, y no es porque no puedan, es difícil, sin embargo puede pelear por los títulos más adelante, tienen que pasar ajustes, este fue un torneo de ajuste, es parte para crear algo de época”, explicó el exjugador mexicano.

Para finalizar, el multicampeón de la Liga MX dijo que sin importar el resultado de su partido en Play In, el América nunca deja de reinventarse y eso lo hace el gran equipo que conocemos.

“Aunque no pasarán, que van a pasar, a la liguilla, América sigue construyendo, eso es lo que habla de la grandeza por eso la gente habla del América”, concluyó Miguel Layún.

Hoy las Águilas jugarán su primer repechaje en este nuevo formato, donde visitarán a Xolos en la ‘Perrera’ y buscarán un pase a la ‘Fiesta Grande”.

