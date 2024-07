En Pumas no descartan otro fichaje tras lesión de Leo Suárez

Tras la lesión de Leo Suárez (la cual lo dejará fuera de Leagues Cup y del resto del Apertura 2024), Gustavo Lema, director técnico de Pumas, no cerró la posibilidad de un fichaje más. Y es que ante la cantidad de partidos que no contarán con el exjugador de América, podría llegar un futbolista más para tener profundidad de plantel.

En el duelo ante Pachuca de la Jornada 4, el extremo sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, la cual no le permitirá jugar hasta 2025 tras una intervención quirúrgica. Ante esto, Lema señaló que el mercado de transferencias aún está abierto y no cerró la posibilidad sobre alguna otra llegada.

Asimismo, señaló que el equipo se preparó bien ante la posible salida de César ‘Chino’ Huerta. Por lo tanto, la profundidad de plantilla no es problema en este momento, pues cuentan con elementos suficientes para cubrir la baja de Leo durante la Leagues Cup.

“La estrategia nunca fue pensar que podía salir Chino. Estamos armados con las incorporaciones para no tener que salir corriendo ante una eventual salida de Chino, hoy el que sale es Leo. Gracias a esa programación no salimos corriendo, pero estamos a la expectativa porque aún falta mucho para el cierre de pases. Esperemos no tener más inconvenientes, pero nada está cerrado”, comentó el estratega.

Sobre la disponibilidad del resto de los jugadores, Lema señaló que aún no sabe quiénes serán los titulares. Además de la lesión de Leo, Guillermo Martínez y Lisandro Magallan sufrieron molestias físicas la semana pasada, por lo que aún está en duda si jugarán de inicio ante Austin FC.

“El único que no está disponible es Leo Suárez. Tenemos varios con desgaste por este inicio con las fechas comprimidas en Liga MX. Evaluaremos para ver quién llega en las mejores condiciones. Lamentablemente lo de Leo es de gravedad y lo lamentamos por lo futbolístico y porque es un chico muy querido dentro del plantel”, agregó.

