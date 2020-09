Ever Guzmán, Campeón Sub 17, recordó que Andrés Lillini fue clave para su debut

Si alguien conoce bien a Andrés Lillini, actual entrenador de Pumas, es Ever Guzmán, quien tiene grabado que 'el esfuerzo no es negociable'.

Y es que el delantero mexicano contó con la confianza del argentino cuando era el director de las fuerzas básicas de Monarcas Morelia, y por ello Ever debutó en 2004 cuando tenía 16 años.

"Le debo mucho. Cuando me llevaron a Monarcas el director de fuerzas básicas era Andrés y desde ese momento estuvo muy pegado a mi, y lo único que puedo decir son muy buenas cosas de él porque me apoyó en mi carrera, me tuvo confianza, para llegar a la Tercera División y de ahí ir subiendo, luego Andrés me dijo que iba a entrenar con el primer equipo con Antonio Mohamed y ahí se empezó a cumplir mi sueño porque pude debutar a los 16 años y gran parte de eso fue por Andrés.

"Recuerdo sus palabras perfectamente, que no era negociable el esfuerzo. Lo decía siempre que se podian tener días buenos o días malos, pero le esfuerzo no es negociable y eso lo aprendí bien, y hasta hoy traté de aplicarlo en cada partido, en cada momento para que salgan las cosas de la mejor manera, que es cierto que a veces se cometen errores, pero como él decía las ganas y el deseo de salir a ganar no se puede negociar, eso es algo que aprendí de él", dijo a RÉCORD.

El Campeón del Mundo Sub 17 en 2005 explicó que fue tal la influenza de Lillini en su carrera, que lo considera como parte de su familia.

"En aquel tiempo para mi fue como de mi familia porque me apoyaba, me corregía, que también me aplaudía cuando las cosas salían bien, pero también checar y decir cuando las cosas están mal y corregir, me ayudó a mejorar, a exigirme para convencerme de que lo podía hacer mejor y por eso es que le agradezco tanto.

"Ahora que sé que está Pumas le deseo todo lo mejor a pesar de que tengo muchísimo tiempo que no hablo con él, pero le deseo que le vaya muy bien, le deseo el mayor de los éxitos y sé que está haciendo bien las cosas bien y ojalá siga teniendo a Pumas en los primeros puestos donde su afición lo quiere ver", indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: ALFREDO TALAVERA SE CONVIRTIÓ EN PORTERO POR 'ACCIDENTE'