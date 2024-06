Gil Alcalá sobre la portería de Pumas: "Trabajo para ganarme la titularidad"

La competencia en el arco universitario está a tope. Gil Alcalá, portero de Pumas explicó que no se considera el segundo en su puesto ya que él trabaja siempre para ser titular y espera poder aprovechar las oportunidades que reciba.

“Yo no lo tomo como un término de segundo , obviamente se cataloga como suplente y titular, pero yo todos los días trabajo para ser titular en cualquier equipo, hoy me toca estar aquí en Pumas, vine con la intención de jugar y sumar minutos, pero no jugar genera mucha incertidumbre, al final yo todos los días trabajo para poder ganarme esa oportunidad”, aclaró el guardameta auriazul.

Para nada le inquieta ser el suplente pues aseguró que siempre sueña con poder ser protagonista y con algún día llegar al arco de la Selección Nacional.

“Si no tengo sueños para qué estoy aqui, sueño con la Selección Mexicana, sueño todos los días con despertar y ser un jugador ejemplar, tener una carrera que se pueda mencionar por ustedes, por mis hijos, por la afición de Pumas y todos los días trabajo para ganarme esa oportunidad”, reveló.

“Con Julio tengo muy buena relación, a nosotros como equipo nos da mucho orgullo y felicidad que muchos de nuestros compañeros estén en la Selección Mexicana, obviamente él ha trabajado mucho para ganarse la oportunidad que tiene ahorita y les deseamos todo el éxito del mundo”, afirmó Gil Alcalá.

