Gustavo Lema confiesa que el empate ante Santos es un 'resultado es agridulce'

Tras el empate ante Santos Laguna, el estratega de Pumas, Gustavo Lema, se mostró inconforme con el resultado. Y es que tras jugar 15 minutos con un jugador de más y tener más oportunidades de gol, los Felinos no pudieron completar la remontada y solo pudieron sacar un punto de la Comarca.

La dificultad de los Felinos para sacar puntos como visitante es evidente, pues de los últimos 18 partidos, solo han podido ganar en cuatro ocasiones. Sin embargo, en el duelo de este sábado ante Santos, los comandados por Gustavo Lema dominaron toda la segunda parte, pero no pudieron completar la remontada.

Ante esto, el estratega argentino señaló que es rescatable el hecho de reponerse tras haber estado abajo en el marcador, pero dejó en claro que se va inconforme con el resultado, pues se generaron suficientes jugadas de gol para poder darle la vuelta al marcador. Asimismo, señaló que el funcionamiento del equipo sí le gusta, pero deben de mejorar la eficacia en el ataque.

“Por cómo se dio, no. La cantidad de situaciones de gol que tuvimos y el trámite de juego, habernos levantado del penal y dominar como se dominó, me parece muy importante y una línea que está teniendo el equipo y eso me gusta. Pero la verdad hoy era un partido para llevarse los tres puntos por la cantidad de situaciones que hubo. Así que no me deja conforme el resultado”, declaró Lema.

“El resultado es agridulce. No tuvimos la puntería, pateamos 28 tiros al arco, es mucho. Siempre cuando uno erra es solo su culpa, pero cuando uno tira y la sacan de espalda o tirados de cabeza, es bárbaro, felicitaciones por haber evitado el gol. Pero bueno, es futbol, por eso Pumas no se lleva hoy los tres puntos”, agregó.

Con este empate, los Felinos llegaron a cuatro puntos en el Apertura 2024. Con la fecha doble, Pumas visitará este miércoles a Juárez y el domingo 21 de julio recibirá a Pachuca, para después emprender el vuelo a Estados Unidos y afrontar la Leagues Cup.

