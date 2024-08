Gustavo Lema tras la derrota ante Atlas: "Merecíamos más"

El director técnico de Pumas, Gustavo Lema, aseguró que hoy merecían más luego de perder la racha invicta en Liga MX, debido a que no corrieron con suerte esta noche en la cancha del Estadio Jalisco

“Hoy me parece que merecimos más, merecimos más. Siempre, me habrán escuchado alguna vez hablar que la suerte existe, lo que pasa es que cuando pierdes está mal, la verdad, de mala suerte. Tendríamos que hablar más cuando ganamos. El tema de la suerte es algo que le escapamos, si pareciera que uno habla de la suerte, habla de que no hace falta trabajar y no, es una obviedad”, señaló.

El estratega del conjunto Universitario, puntualizó la manera en la que afición se mete con César Huerta, ya que consideró se le tiene que proteger un poco más, ya que es un jugador de Selección Mexicana que tendría que ser ovacionado en las canchas de México.

“Se lo protege poco, pero bueno, como les digo siempre, como hablo de mí y del resto, hay que ocuparse de lo que uno puede manejar. Pero ya que mencionas al ‘Chino’, habría que protegerlo un poquito más. Por lo que golpea, por lo que lo insultan, me parece lógico que lo insulten, no sé.

“La gente de América, o la gente de Chivas, o... Pero es un jugador que se juega, entra, defiende los colores de la selección, con un coraje, con una valentía. Cada vez que entra en la selección, la rompe. Tendría que ser ovacionado en todas las canchas, le insultan en todas las canchas. Salgo en seguro y insultan en todas las canchas”, agregó.

De igual manera, al final, enfatizó en el profesionalismo del ‘Chino’ puntualizando que es un jugador que lo tienes que frenar, debido a que la entrega que pone por los colores del club Universitario.

“No sé trabaja mucho, se trabaja mucho porque hay mucha gente no club que tiene ese rol a mí me toca también acompañarlo, pero cuento una entidad que ustedes ya saben, ya conocen y yo soy el único que lo dice es un chico, un profesional extraordinario, un espiritual y vive una... para mí es sorprendente un tema hostil en toda la cancha y al otro día va y entra y... pero créeme que la verdad lo tienes que frenar para que pare de entrenar entonces nada, es un chico que no sé si necesita todo el apoyo que le damos para decirle que el chico que se ha ido atrás solo es duro, pero obviamente la labor nuestra es estar ahí acompañándolo”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLAS MANTIENE EL INVICTO Y VENCE A PUMAS EN EL JALISCO