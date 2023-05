Liga MX: Jugadores de Pumas estarán al pendiente de la Final del Clausura

El club universitario ya se encuentra preparando todo para llegar de manera óptima al Apertura 2023; sin embargo, algunos jugadores están pendientes de lo que pueda llegar a suceder en la Final del vigente campeonato entre Tigres y Guadalajara.

"La verdad que los quiero mucho a Juan Pablo Vigón y a Alan (Mozo) también. Tengo la remera, todo, así que no sé. No, no quiero decir nada porque voy a quedar mal con uno o con otro, pero bueno, si no, si no me la juegos también se van a enojar, que ganen, que sean felices los dos, que disfruten, sobre todo hablo por ellos porque son amigos, que disfruten de este lindo momento y bueno que gane el que tenga que ganar y nada", comentó Juan Dinenno.

El siguiente en dar a su favorito para esta final fue el 'Chino' Huerta el cual tiene pasado con el Rebaño: "Chivas, ya que la mayoría fueron mis compañeros, la verdad les deseo mucho éxito, que lo disfruten mucho y que todo salga bien. Me daría mucho gusto por todos los compañeros que tengo, tengo muchos amigos, Oliva, el Tiba, Torres, el Chapito, el Cone, jugadores que más que compañeros son grandes amigos, entonces yo creo que les deseo mucho éxito".

Por su parte, a Jesús Molina se le pudo escuchar hablar sobre su candidato a ganar este trofeo. "La ida se la va a llegar Tigres, pero en el Akron Guadalajara le da la vuelta". Cabe destacar que el mediocampista mexicano formó parte de ambos clubes, primero con los felinos en 2007 y posteriormente con el Rebaño en 2019.

