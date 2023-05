Pumas: Futuro incierto para Juan Ignacio Dinenno con los universitarios

El futuro de Juan Dinenno con Pumas aún se mantiene incierto debido a los rumores que rodean a su entorno; además, el argentino no aseguró su permanencia en esta institución, ya que todo es posible durante este periodo.

Como en los últimos torneos, el delantero argentino ha sido el blanco de rumores que lo colocan en otra institución. Por el momento Dinenno ya reportó al primer día de las pruebas médicas de la institución para comenzar a preparar de la mejor manera la pretemporada del Apertura 2023.

A la salida de las instalaciones de la Dirección de Medicina del Deporte, el sudamericano señaló que en este deporte es muy difícil dar garantías: "El futbol es muy dinámico, es muy difícil dar garantías en este medio, lo que sé es que tengo contrato con la institución".

"Me debo a la institución por todo lo que la institución me brindó y realmente tengo un sentido de pertenencia, como todos los que formamos parte del equipo muy arraigado, entonces hoy por hoy soy jugador de Pumas y como lo he hecho siempre me voy a entregar al 110% cada día", agregó el dorsal 9 del conjunto auriazul.

Cuando el delantero auriazul fue cuestionado sobre si ha recibido ofertas, dejó claro que este no es el momento: "No creo que sea el momento para hablar de eso. Es un periodo difícil para hablar, se especula mucho, pero realmente no".

Finalmente, Juan Dinenno destacó que en estos momentos ellos no estan para exigirle cosas al equipo: "No estoy en condiciones, ni yo ni nadie para andar exigiéndole a este club, somos agradecidos de estar donde estamos. Yo en primer lugar y habló por mí, ahora porque estoy acá y estoy muy, muy contento en donde estoy. La verdad que que bueno con ese sentido, con ese sentir de tener que devolverle a la institución en cada día".

